Ogden Nash, poeta norteamericano sobre el matrimonio: «Cuando tengas razón, cállate».

Pocas frases sobre el matrimonio han sobrevivido tantas décadas con tanta fuerza como la de Ogden Nash. «Para mantener un matrimonio feliz, cuando estés equivocado, admítelo y cuando tengas razón, cállate». Lo que parece un simple chiste esconde en realidad una reflexión sobre el ego, la convivencia y la comunicación a la hora de hablar de sentimientos.

Ogden Nash nació en 1902 en Nueva York y se convirtió en uno de los escritores humorísticos más famosos de todo Estados Unidos. Su estilo se basaba en poemas cortos, juegos de palabras y observaciones irónicas sobre la vida diaria en pareja. Aunque hay una gran parte de su obra que es cómica, muchas de sus frases escondían reflexiones profundas sobre las relaciones humanas, el orgullo y las emociones.

El escritor publicó a lo largo de su carrera más de 500 poemas y fue considerado durante épocas el gran maestro de la light verse, que es una poesía cargada de humor capaz de mezclar el ingenio y la crítica social. Utilizaba el humor para hablar de algo incómodo que muchas parejas conocen muy bien y es la necesidad constante de demostrar que se tiene la razón.

¿Qué quería decir Nash?

La frase completa procede del poema A Word to Husbands. La idea central de esta cita no era defender el silencio absoluto y no expresar lo que una persona siente, sino advertir sobre el peligro del orgullo dentro de las relaciones amorosas.

Psicólogos especializados en pareja explican que hoy en día muchas discusiones no nacen realmente por un problema, sino de la necesidad constante de tener la razón. Nash decía que admitir los errores fortalece la relación y la confianza, mientras que insistir constantemente en tener razón puede desgastar la convivencia.

Detrás de la característica ironía de Nash hay una idea que hoy en día incomoda a muchas personas, ya que en el amor, ganar una discusión no siempre significa algo bueno. Esta frase sigue sonando con fuerza porque combina humor, experiencia y una verdad emocional que es difícil de aceptar.