Tres libros imprescindibles que me han hecho llorar de la risa

Esta semana en recomendaciones literarias de OKDIARIO proponemos tres libros de comedia absolutamente icónicos. Se trata de tres clásicos de la literatura que te harán reír hasta las lágrimas. Nunca he sido un gran lector de este género, pero estas obras me provocan carcajadas cada vez que vuelvo a ellas (y es a menudo). La primera es Wilt de Tom Sharpe, un delirio exquisito que mezcla el absurdo con crímenes y muñecas hinchables. No podía faltar en esta lista Sin noticias de Grub, de Eduardo Mendoza, todo un monumento al humor nacional. Y en la misma línea no me olvido de otro clásico, quizás más olvidado pero absolutamente brillante: La tesis de Nancy de Ramón J. Sender.

‘Wilt’ de Tom Sharpe

Sinopsis: El protagonista, Henry Wilt, encadenado a un empleo demencial como profesor en un politécnico, acaba de ver postergado su ascenso una vez más. Mientras tanto, las cosas no marchan mejor en casa, donde su maciza esposa, Eva, se entrega a imprevisibles arrebatos de entusiasmo por la meditación trascendental, el yoga o la última novedad recién olfateada. Wilt, que se siente impotente con respecto a su empleo, no vacila en entregarse a fantasías cada vez más concretas y asesinas acerca de su mujer, con la colaboración de una espectacular muñeca hinchable. A partir de la inopinada desaparición de Eva, Wilt se convierte en el principal sospechoso de la presunta muerte de su esposa, y se pone en marcha una desopilante investigación policíaca…

‘Sin noticias de Gurb’ de Eduardo Mendoza

Sinopsis: Perdido en la Barcelona preolímpica, el extraterrestre Gurb pone al servicio de su supervivencia la extraña cualidad de adoptar el aspecto que le plazca. Se pierde con la apariencia de Marta Sánchez, mientras su compañero alienígena inicia la búsqueda en la jungla urbana. Por su diario personal vamos conociendo las increíbles peripecias de un extraterrestre en Barcelona. En este relato de carácter paródico y satírico, la invención de Eduardo Mendoza convierte la Barcelona cotidiana y absurda en el escenario de una carnavalada. Tras las máscaras pintarrajeadas y grotescas se revela el verdadero rostro del hombre urbano actual y, tras el estilo literario, la acerada conciencia artística del escritor.

‘La tesis de Nancy’ de Ramón J. Sender

Sinopsis: Se trata de una crítica mirada a la España de su tiempo que Ramón J. Sender hace a través de los ojos de una sorprendida estudiante norteamericana. Refleja a la vez la tradición y la modernidad de un país que se abría tímidamente al mundo desarrollado, pero que guardaba todavía, en algunos momentos como un tesoro, pero en otros como un lastre, el profundo poso de siglos de costumbrismo difícil de asumir, interpretar y comprender, no solo para el viajero entusiasta como Nancy, sino para muchos españoles a los que los avatares de su vida y de su nación habían llevado, como a Sender, a un exilio forzado o voluntario.