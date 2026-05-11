Es el tipo de sangre favorito de las garrapatas y la ciencia lo avala: comprueba si eres uno de los afectados

Puedes comprobar si eres uno de los afectados que la ciencia tacha como uno de los favoritos de las garrapatas. Estos insectos que están iniciando su momento estrella en estos días que tenemos por delante, nos sumergen directamente en un problema mayor. Antes que nada, deberemos extremar las precauciones, se trata de un animal que puede transmitir infinidad de enfermedades que pueden acabar siendo potencialmente peligrosas. Se debe acudir a un médico si experimentamos algunos síntomas o estamos ante una zona en las garrapatas son un problema.

Deberemos estar preparados para acabar con ellas, ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser la que nos salvará de ellas. Podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Estos animales pueden convertirse en un problema que irá en aumento a medida que descubramos un plus de buenas sensaciones en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir en estos días en los que cada detalle cuenta.

Puedes comprobar si eres uno de los afectados

Ser uno de los afectados de un problema mayor que puede ir en aumento, estamos ante un insecto que puede acabar siendo el que nos causará más o menos daño. Hay una explicación que la ciencia avala para descubrir porque hay personas que son el blanco perfecto de estos animales.

Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando cuando estamos ante un giro radical en la manera de ver la llegada de estos elementos.

Ser uno de los afectados por estas garrapatas que están en el orden del día en estos momentos, quizás no sea causalidad o mala suerte, sino que es algo propio de unas garrapatas que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de conocer lo que nos estará esperando en estos días de excursiones por el campo.

La ciencia nos dice qué elemento puede causar estragos en estos días en los que realmente podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios destacados que pueden ser claves. Es momento de estar listos para saber si somos o no parte de estos que atraen o que se convierten en un plato de buen gusto de estos insectos.

Comprueba si eres uno de los afectados

Puedes ser uno de los afectados si tienes estas características que atraen a las garrapatas de una forma que quizás no hubiéramos tenido en consideración. Los estudios científicos recientes ponen sobre la mesa una serie de detalles que son los que nos pondrán los pelos de punta.

Tal y como nos indica un reciente articulo publicado por la Universidad de Masaryk de la República Checa: » La existencia de una preferencia de grupo sanguíneo por las garrapatas es un problema ampliamente discutido entre el público laico, pero a menudo descuidado por la comunidad científica. La garrapata Ixodes ricinus transmite enfermedades zoonóticas graves como la borrelosis de Lyme, la encefalitis por garrapata o la anaplasmosis. Las estrategias preventivas incluyen la vacunación (si está disponible) y medidas individuales, incluido el uso de repelentes y la evitación de áreas de riesgo».

Siguiendo con la misma explicación: «Dado que este tema está relativamente descuidado en la literatura científica, se utilizó un método simple in vitro. Las garrapatas utilizadas en este estudio se recogieron en la región suburbana de Ruda en Brno, República Checa. Se analizaron cien ninfas activas de las garrapatas recogidas para las preferencias de los grupos sanguíneos, utilizando placas de Petri y muestras de sangre de voluntarios. Para demostrar la amenaza de las garrapatas y las enfermedades que transmiten, se probó la positividad de una de las zoonosis más abundantes, la borreliosis de Lyme, utilizando microscopía de campo oscuro».

Lo que descubrieron pone los pelos de punta: «Los resultados obtenidos mostraron que las garrapatas examinadas fueron más atraídas por el grupo sanguíneo A, mientras que el menos preferido fue el grupo B, que se demostró estadísticamente (p <0,05). La positividad media de las garrapatas recogidas para la presencia de espiroquetas fue del 9,35 %».

Por lo que podrían tener una clara preferencia por un grupo en concreto: «Los resultados indican que la selección de garrapatas del huésped puede estar influenciada por el perfil fisiológico o bioquímico de un individuo, como su grupo sanguíneo. Esto significa que un grupo sanguíneo de un individuo puede ser uno de los factores que aumentan el riesgo de picadura de garrapata y la transmisión de enfermedades peligrosas y, por lo tanto, no debe subestimarse».