No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 8 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 556 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Mabel no ha dudado un solo segundo en hacer una confesión de lo más sorprendente a Nieves. Todo ello mientras, finalmente, la Junta parece que ha tomado una determinación respecto a la crisis generada por el robo de camiones.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo, dadas las circunstancias, Begoña se queda completamente sorprendida y descolocada al ver a Álvaro y a Beatriz juntos. En cuanto a Tasio, parece que por fin ha descubierto que Carmen durmió en la colonia y no con David, mientras que parece que Nieves ha tirado la toalla en su matrimonio. Todo ello mientras Cloe se ha armado de valor para confesar a Marta todos los detalles sobre la información que tiene entre manos y que tiene estrecha vinculación con Fina.

¿Qué sucede en el capítulo 557 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 11 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Pablo y Nieves aprovechan la ocasión que se les ha presentado para sincerarse, como nunca antes, con sus hijos. Todo ello mientras Begoña se entera de que es el cumpleaños de Eduardo. En cuanto a Tasio, da el importantísimo paso de romper su relación con Paula, y hacerlo de forma definitiva.

Gorito, por su parte, sufre una gravísima crisis de asma frente a Álvaro y Salva. Algo que les deja profundamente preocupados, como no podía ser de otra forma. En cuanto a Marta, tiene serias sospechas de que Fina ha muerto, mientras que Valentina recibe una llamada de lo más inesperada que podría marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.