Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 7 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 555 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Tasio está cada vez más convencido de que Carmen ha pasado la noche con David, mientras que Paula no ha tenido reparos a la hora de citar a Tasio, y todo con la firme intención de volver a verse.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han sido testigos de cómo Beatriz no duda un solo segundo en buscar la cercanía de Gabriel. Él, por su parte, está profundamente absorto con el problema del robo, mientras que la tensión entre Mabel y Salva aumenta de forma considerable. En cuanto a Cloe, ha tomado una contundente decisión sobre qué hacer con la información que tiene entre manos y que tiene estrecha vinculación con Fina. Todo ello mientras Pablo no duda un solo segundo en enfrentarse, como nunca antes, a Gabriel.

¿Qué sucede en el capítulo 556 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 8 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Mabel no ha tenido reparos a la hora de hacer una sorprendente confesión a Nieves. En cuanto a la Junta, parece que ha tomado una determinación tras la crisis que se ha generado como consecuencia del robo de camiones.

Begoña se queda completamente sin palabras al ver a Álvaro y a Beatriz juntos, mientras que Tasio, finalmente, ha descubierto que Carmen en realidad durmió en la colonia y no con David. Algo que, desde luego, le ha dejado completamente sin palabras.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ser testigos de cómo Nieves, finalmente, opta por tirar la toalla en su matrimonio, mientras que Cloe da el paso de contar a Marta toda la información que sabe respecto a Fina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.