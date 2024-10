‘Maria Callas’: ¿Canta Angelina Jolie en el biopic sobre la mítica cantante de ópera?

La moda de los biopics musicales se ha convertido en una preferencia comercial en el séptimo arte desde el éxito de Bohemian Rhapsody. Una tendencia que incluso ha llegado a España, con las geniales La estrella azul y Segundo premio. No obstante, dichas adaptaciones patrias han escapado de los tópicos propios de un subgénero que parece servir únicamente para posicionar a ciertos perfiles hacia los Oscar. Y es que entre otras cosas, dichos papeles suelen traer consigo la trampa de que ninguno de los protagonistas suele poder llegar a la calidad vocal de las figuras a las que dan vida, por lo que terminan siendo doblados en las partes cantadas, quedando todo un poco bastante desnaturalizado. Angelina Jolie ha sido una de las últimas en posicionarse en este sentido, asumiendo el rol de Maria Callas, pero…¿Canta de verdad la actriz en la película?

Cuando se anunció que la intérprete de Tomb Raider iba a dar vida a la legendaria cantante de ópera, se esperaba que obviamente la estrella no iba a llegar ni a una centésima parte de la técnica de la soprano. Pero como tras las cámaras estaba un autor como Pablo Larraín, lo cierto es que algunos se aventuraron a pronosticar que la historia se centraría en los últimos días de la artista fuera de los escenarios o que como mucho, Jolie sería doblada por una soprano de la vida real. Una decisión que históricamente no ha afectado a los halagos de la Academia. Rami Malek consiguió alzarse así con la estatuilla gracias a su Freddy Mercury y Austin Butler logró una nominación por Elvis, por lo que la segunda opción tampoco resultaba una gran alarma para la credibilidad del relato. Sin embargo, el cineasta chileno ha relevado por fin si la ex de Brad Pitt es la que canta de verdad en Maria Callas.

¿Canta Angelina Jolie en ‘Maria Callas’?

Evidentemente, Angelina Jolie no estaba muy familiarizada con la ópera antes de la película. Pero por contra, no poder alcanzar nunca la excelencia de Maria Callas no significaba ni mucho menos, que la norteamericana no tuviese que prepararse mucho para el rodaje. Por eso Larraín, en su última entrevista, ha querido dejar constancia de ese esfuerzo y de cómo la ganadora del Oscar se sumergió en un entrenamiento exhaustivo, además de contar cuánto de la voz de Jolie encontramos realmente en la cinta en comparación a la voz de Callas.

En los últimos años, Larraín se ha acercado a grandes figuras femeninas de la historia para contar pequeños fragmentos clave de la vida de estas. Es el caso de Jackie o Spencer, donde siempre se muestra una parte de realidad y por otro, de fábula que moldea la narrativa. Al contrario que sucede con estas dos últimas, Maria Callas es una artista y como tal conseguir un parte ínfima de su arte no ha sido nada sencillo.

«Tuvo que entrenarse durante mucho tiempo. Entrenó durante más de siete meses. Hay respiración, hay postura, hay acento. Ella cantaba en italiano y francés, pero sobre todo en italiano. Existe lo que en música se llama el tono, que es la capacidad de alcanzar cada nota y seguir la melodía y eso fue un gran desafío para ella», le contaba Larraín a IndieWire. Después, el autor de No,explicó la diferencia con otros biopics musicales:

«Todos los que cantan, (incluido) yo, tendrían muchas dificultades para hacerlo. Esto no es música pop. No es como si te subiera a un auto y pusieras una canción de David Bowie y pudieras cantarla (…) También queríamos capturar su voz a través de ciertas cosas técnicas que haces; capturar su voz, su respiración, cada uno de sus sonidos».

Un gran trabajo de producción

Finalmente el director explicó que con todo eso registrado, llevaron el trabajo final a la postproducción y que dese ahí trabajaron en hacer un conjunto de ambas voces. «Pudimos mezclarlo con la voz de Maria Callas. Así que a veces se escucha el 1% de la voz de Angelina, a veces el 5%, a veces el 40% y en un par de ocasiones, no muy a menudo pero sucede, se escucha el sesenta por ciento o el setenta por ciento de la voz de Angelina».

El reparto de Maria Callas se completa con Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer y Kodi Smit-McPhee, entre otros. El trabajo de Jolie suena en bastantes quinielas de la próxima edición de la alfombra roja, pero en España todavía no tenemos una fecha cerrada para su estreno. En Estados Unidos la cinta llegará a las salas el próximo 27 de noviembre.