‘La estrella azul’ llega al streaming: ¿Dónde se puede ver la última revelación del cine español?

Si hay una temporada donde la música cobra especial importancia esa es la del verano. El buen tiempo acompaña a los grandes festivales de música y en esta ocasión, estos coinciden con el auge y tendencia del biopic musical español. Hace poco tiempo en cines tuvimos la cinta Segunda oportunidad, que repasaba el origen del grupo Los Planetas. Ahora, al streaming llega otro filme en el que las canciones y las melodías juegan un papel importantísimo en el relato. La cinta en cuestión no es otra que La estrella azul, la auténtica sorpresa del cine patrio el pasado 2023.

Javier Macipe dirige su segundo largometraje tras su aplaudida (y gran desconocida) Los inconvenientes de no ser Dios. Desde entonces, ,su labor en el celuloide se ha reducido al terreno del cortometraje como Os Meninos do Rio, Un minutito, Gastos incluidos y el mediometraje Manolo Montesco y Carmela Capuleto. También participó en el telefilme sobre la pandemia titulado Reset. Aunque no parece que el formato vaya a ser un terreno al que Macipe vaya a regresar pronto, pues el reconocimiento y el éxito de La estrella azul seguramente despeguen su carrera como cineasta. Una historia biográfica sobre el músico Mauricio Aznar que se llevó el Premio de la juventud y el de la Cooperación Española en la 71º edición del Festival de Cine de San Sebastián. Por otro lado, obtuvo la nominación al Giraldillo de Oro a la Mejor película en el Festival de Sevilla de cine europeo. Reconocimientos un tanto insuficiente si tenemos en cuenta que supuso el aplauso unánime de la crítica el pasado 23 de febrero.

Sin embargo, sus méritos no abarcan únicamente el terreno de la aprobación periodística, sino que despertó el interés en las salas españolas. La estrella azul se proyectó sólo en 85 salas de toda España y logró superar el medio millón de euros de recaudación. Ahora por sorpresa aterriza en el streaming, donde lo más probable es que se siga hablando mucho de ella.

‘La estrella azul’ está en esta plataforma

Por el momento, La estrella azul ha encontrado su hogar en la plataforma española Filmin. La cuna del mejor cine de autor mantiene la exclusividad de una historia que seguro dará mucho de que hablar las próximas semanas, acercándose al mercado doméstico de todas esas personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de poder verla en el patio de butacas debido a su reducido número de copias. En el calendario de la marca no estaba prevista la llegada del trabajo de Macipe, pero desde la empresa fundad por Jaume Ripoll, Juan Carlos Tous y José Antonio de Luna nos tienen ya acostumbrados a estas alegrías cinéfilas.

Entre las diferentes alabanzas de la crítica patria, La estrella azul destacó por su emotividad y por su juego con los elementos propios del cine documental, siendo un biopic en el que no hace falta conocer la obra del protagonista para disfrutar de su historia.

¿De qué trata?

La sinopsis oficial de La estrella azul es la siguiente: «En los años 90, Mauricio Aznar es un famoso rockero español que recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apencas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante haciendo las veces de maestro musical, De su encuentro nacerá un extravagante dúo quijotesco, con todos los visos de ser un absoluto fracaso comercial».

La historia está protagonizada por Pepe Lorente y Cuti Carabajal y se completa gracias a las solventes interpretaciones de Bruna Cusí, Marc Rodriguez, Mariela Carabajal, Catalina Sopelana, Noelia Berenice Díaz, Alberto Castrillo Ferrer y Pablo Álvarez. A Lorente lo vimos hace un par de años en la magnífica La maternal, mientras que Guti Carabajal es un interprete argentino debutante.

La estrella azul llega en un momento donde parece que las historias biográficas son una tendencia en la cinematografía española, dando por otra parte grandes resultados fílmicos de la altura de Saben Aquell o en series como Cristóbal Balenciaga. Con dos horas de duración, esta historia de pasión por la música es la opción perfecta para comenzar la semana con el mejor cine.