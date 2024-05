‘Segundo premio’: la elogiada película sobre el grupo Los Planetas llega a la gran pantalla

Los biopics musicales son una tendencia en alza dentro de Hollywood. Tanto es así que últimamente se han estrenado más películas de esta tipología que cintas de superhéroes. Bohemian Rhapsody, Elvis o Bob Marley: One Love son tan sólo, algunos ejemplos de los filmes que han llegado a lo largo de los últimos años. Un fenómeno que no se detendrá en el futuro y que tiene a las principales estrellas pujando por encarnar a la figura musical de turno (a ser posible una leyenda que haya mentido millones de discos). Ahí están las futuras películas de Timothée Chalamet como Bob Dylan, Jeremy Allen White siendo Bruce Springsteen o las cuatro cintas que Sam Mendes prepara sobre The Beatles. Por supuesto, en España teníamos que tener a algún representante en esta moda y la verdad que no se nos ocurre ninguna banda mejor para ello que Los Planetas. El grupo granadino ha sido la inspiración mística para filmar la película Segundo premio.

Desde el día de ayer, la cinta está disponible en la cartelera española. Su popularidad fue en aumento a principios del pasado mes de marzo, cuando brilló en el Festival de Málaga, alzándose con la Biznaga de Oro a la mejor película, además de llevarse también los galardones a la mejor dirección y al mejor montaje.

¿De qué trata ‘Segundo premio’?

La sinopsis oficial de Segundo premio es la siguiente: “En Granada, a finales de los 90, la efervescia artística y cultural crece en un espacio muy reducido. Pero bajo ese contexto, un grupo de música indie vive su momento más delicado. La bajista rompe con la banda, buscando su propio lugar fuera de la música y el guitarrista está inmerso en una peligrosa espiral de autodestrucción. Mientras, el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco. Nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de todo el país”.

Con canciones propias del grupo indie español más importante de los 90, la película consigue transmitir ese amor por la música, siempre apelando más allá de los hecho biográficos contrastados, a la leyenda y el sentimiento de un relator generacional. Para ello, los directores Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez se han hecho con intérpretes que también son músicos, además d por supuesto poder hablar con los miembros reales de la banda. Los cuales dejaron al equipo contar la historia con la misma libertad con la que hace 30 años, ellos podían componer sus canciones. El combinado final es la de una película que tiene ficción y realidad a partes iguales, pero que de facto, se ha convertido en una pieza a tener muy en cuenta para la próxima edición de los Goya.

El equipo de la película

Con un guion que firman el propio Lacuesta y Fernando Navarro (Venus, Bajocero), no se ve en España todos los días películas tan especiales como Segundo premio. Lacuesta consiguió el Goya en 2023 al Mejor guion adaptado por Un año, una noche. Una nominación que parece bastante plausible en esta ocasión. No es la primera vez que el gerundense retrata su pasión por la musica, pues también fue el autor en 2006 del documental dramatizado La leyenda del tiempo y su secuela dramática, Entre dos aguas.

El reparto lo conforman Daniel Ibañez, Cristalino, Stéphanie Magnin, Mafo y Eduardo Rejón. Maño da vida a Eric, mientas que Cristalino y Chesco interpretan a Florent y Banin. Por otro lado, Daniel Ibáñez y Stépanie Magnin se unirán a la banda como Jota y May. El proyecto no ha estado exento de problemas. Al principio Jonás Trueba iba a dirigir la historia, pero terminó abandonando porque “perdió la pasión”. Es aquí donde entra la labor de Lacuesta, quien recomendado por el primero, asumió lo mandos del proyecto reescribiendo en un mes el guion y huyendo del hiperrealismo periodístico que iba a utilizar en un primer momento Trueba. Es por eso que Segundo premio no es un biopic al uso, sino que en parte representa cierta fantasía que se contrasta con los hechos reales, distorsionándose como en un sueño.

La historia de una banda a punto de disolverse y que debe trabajar en equipo para terminar escribiendo uno de los mejores discos que ha dado el rock español. Una opción imperdible de poco más de hora y media, para asistir a los cines este fin de semana, siendo uno de los relatos más especiales de la actual cartelera.