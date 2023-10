Primeras imágenes de Angelina Jolie como Maria Callas

En los últimos 10 años, el terreno del biopic ha tenido en Pablo Larraín a un referente indiscutible. Neruda, Jackie Kennedy o Lady Di han sido algunos de los iconos históricos que el cineasta chileno ha retratado hasta ahora, siempre desde una perspectiva intimista y jugando, con la ambigüedad de la ficción y de la fábula. Una tendencia que no parece querer abandonar, pues en su nuevo proyecto ha puesto a Angelina Jolie en la piel de Maria Callas. Un papel del que ya poseemos las primeras imágenes de la actriz, caracterizada como la reconocida cantante de ópera.

La cinta, titulada internacionalmente Maria, seguirá como es lógico la vida y la carrera de la artista, quien fue una de las figuras más destacadas en su campo durante el siglo XX. Sin embargo, como es habitual en los retratos de personalidades de Larraín, Maria retratará los últimos días de la famosa artista en París, recordando y revistiendo sus días de gloria. El vestuario de Jolie se inspirará en imágenes reales de Callas, aportando un toque de realismo a la representación de un talento único.

Si por algo han destacado las propuestas de Larraín es en parte, gracias a la interpretación de sus protagonistas principales. Tanto Natalie Portman en Jackie como Kristen Stewart en Spencer llegaron a obtener sendas nominaciones al Oscar a Mejor Actriz, por lo que no sería descabellado que Angelina Jolie vuelva a obtener la consideración de la Academia, más de 15 años después de protagonizar El intercambio.

Maria contará además en su reparto con Valeria Golino, Kodi Smit-McPhee y Haluk Bilginer. El guion lo firmará Steven Knight, showrunner de Peaky Blinders y antiguo colaborador del director en Spencer. Acostumbrado en rodar para países muy diferentes, en este caso la procedencia de la mayor parte de proyecto proviene de Alemania y se espera, que llegue a los cines a los largo de 2024. Jolie está encantada con la producción, sobre todo con la idea de dar vida a la cantante y de colaborar con el autor y su guionista:

First look at Angelina Jolie in Pablo Larraín’s next biopic about iconic opera singer Maria Callas. pic.twitter.com/0eYKz1izS1

— Film Updates (@FilmUpdates) October 9, 2023