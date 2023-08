Esta es la famosa actriz que ha fichado a su hija como asistente: solo tiene 15 años

Una de las estrellas más famosas y cotizadas de Hollywood ha contratado a su hija de 15 años y le ha dado un puesto muy importante en un proyecto que promete ser un éxito. Antes de desvelar la identidad de la protagonista de esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto importante. No todos los artistas consiguen llevarse bien con sus hijos. Hay numerosos factores que se convierten en un impedimento, pero no es el caso de la actriz de la que hablaremos a continuación. Tiene seis hijos y asegura que gracias a ellos es feliz y ha superado grandes problemas.

La identidad de la actriz

Estamos haciendo referencia a una de las actrices más polifacéticas de Estados Unidos: Angelina Jolie. Hace dos meses anunció que había creado su propia marca de ropa, un proyecto que llevaba mucho tiempo rondando su cabeza y que por fin ha podido materializar. La firma se llama Atelier Jolie y es una empresa de moda sostenible con sede en Nueva York. Sin embargo, lo que realmente se le da bien a la protagonista de ‘Lara Croft’ es el mundo de la interpretación, así que se ha lanzado a vivir una nueva aventura. En esta ocasión será productora, pero no estará sola. Ha contratado a una de sus hijas.

Angelina Jolie es la productora ejecutiva de ‘1983 Rebeldes’, una adaptación musical de la película dirigida por Francis Ford Coppola. Esta obra está pasada en la novela SE Hinton y ha generado tanta repercusión que la exmujer de Brad Pitt quiere participar. La actriz quiere que todo salga bien, así que ha contratado a una de sus hijas para que supervise todo y se encargue de los pequeños detalles. Vivienne Jolie-Pitt es la nueva asistente de Angelina y una de las máximas responsables de este proyecto.

La hija de Angelina Jolie tiene 15 años

A sus 47 años, Angelina Jolie tiene experiencia suficiente para saber ver el talento en su equipo, por eso no le ha temblado el pulso a la hora de contratar a Vivienne. La joven solo tiene 15 años, pero su madre sabe que dentro de ella hay una gran artista y le quiere poner a prueba encargándole una tarea importante en su nuevo trabajo cinematográfico. Angelina cree que su pequeña tiene algo muy bueno: no le interesa ser la protagonista, solo quiere que todo salga bien.

“Viv me recuerda a mi madre en el sentido de que no está enfocada en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos”, declara en ‘E! News’. La realidad es que Vivienne ha crecido rodeada de fama y de focos, pero siempre ha mantenido una postura prudente y ha intentado estar al margen. Angelina Jolie le convenció para que participase en ‘Maléfica’, pero la joven no está interesada en ser actriz.

La bonita relación de Angelina con sus hijos

La actriz es madre de seis hijos y reconoce que es una madre poco común, pero garantiza que mantiene una relación estupenda con todos y que forman una bonita familia. “No soy una madre perfecta de ninguna manera. Cada día siento que soy más consciente de todo lo que no hago bien. Y soy bastante dura conmigo misma porque pienso a menudo: ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Dije lo correcto?”, dijo la ex de Brad Pitt durante una entrevista para la revista ‘People’.