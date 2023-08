Esta es la famosa actriz que ha pasado de la interpretación y se ha convertido al Yoga

La fama no dura para siempre y los actores lo saben. Los que llegan al éxito siempre dejan claro que son grandes afortunados por el resto de sus compañeros no suele tener la misma suerte. Una artista muy conocida ha pensado que lo mejor para ella era dejar de perseguir su sueño y cambiar de profesión. Ha fundado un negocio de yoga y considera que en estos momentos es mucho más feliz. El público no se había olvidado de ella porque en su momento fue un rostro muy conocido. Estamos hablando de una de las protagonistas de ‘Al salir de clase’, la serie que le robó el corazón a toda una generación.

La identidad de la famosa actriz

‘Al salir de clase’ marcó un antes y un después en Telecinco porque fue una de las primeras series adolescentes que triunfaron en los 2000. Este proyecto hizo que todos sus protagonistas se convirtieran en estrellas de la crónica social. De un momento a otro se sentaron en el trono de la fama y empezaron a recibir ofertas, pero nada es eterno y ha protagonista de esta noticia lo ha comprobado. Estamos hablando de Úrsula Sebastián. La artista tuvo mucha notoriedad porque formaba parte de Tess, una banda de música que también tuvo mucho éxito.

Úrsula ha dado una entrevista y ha explicado que esta popularidad tan repentina nunca supuso un problema para ella porque siempre estuvo bien acompañada. Su familia no le dio la espalda, le acompañó en este camino y siempre recibió buenos consejos. La artista asegura que sus padres siempre compartieron todo con ella y en ningún momento intentaron convencerla para que cambiase de rumbo. Ha merecido la pena, pues en ningún momento ha tenido problemas después de la desaparición de ‘Al salir de clase’.

Madonna cambió la vida de Úrsula Sebastián

Úrsula Sebastián ha reaparecido para explicar qué es de su vida en la actualidad y ha desvelado que Madonna le cambió la vida. Uno de sus compañeros de reparto le explicó que la artista practicaba yoga para combatir el estrés. Gracias a este deporte, según lo que le contaron, podría evadirse y dejar de pensar en sus problemas. Úrsula explica que siempre ha tenido muchas ganas de aprender, sea lo que sea, así que empezó a interesarse y poco a poco se topó con una disciplina que actualmente se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

La actriz triunfó en el mundo del espectáculo, ganó mucho dinero y supo invertirlo bien. Gracias a Madonna descubrió que el yoga le hacía feliz, así que fundó su propia escuela, donde ejerce de directora. En estos momentos la interpretación ha desaparecido de su vida porque se siente mucho más libre realizando este trabajo que cantando o metiéndose en la piel de algún personaje.

“Un recuerdo muy bonito”

Úrsula Sebastián no olvida su pasado en ‘Al salir de clase’, todo lo contrario. Asegura que guarda “un recuerdo muy bonito de aquella época”. De hecho sigue teniendo contacto con algunos de sus compañeros, a pesar de que algunos sí han continuado en el mundo de la interpretación. Laura Pinto, Elsa Pinilla y Rosa López-Francos son algunos de los actores que forman parte de su grupo de amigos.