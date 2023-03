¿Imaginas llamar para que te instalen un horno y aparezca un famoso en tu casa? El actor que hace de ‘manitas’ en su tiempo libre

Un famoso actor puede llegar a tu casa dispuesto a instalarte el horno, hay un ‘manitas’ que seguro que has visto en series y películas. Los actores y actrices viven sometidos a una precariedad que se multiplica en nuestro país. España es uno de los lugares del mundo en los que resulta más difícil ganarse la vida en ello, tal como dijo Antonio Resines, hay actores y actrices que cobran 6.000 euros al año. Algo parecido le sucedió a este famoso que un día se replanteó su vida.

Este es el actor que hace de ‘manitas’ en su tiempo libre

Juan José Ballesta realizó su confesión más íntima hablando con Jordi Évole sobre su pasado y futuro. Este hombre que ganó un Goya por la película ‘El Bola’ cuando solo tenía 12 años, decidió cambiar de vida y dedicarse a otra profesión. Con lo cual, durante un tiempo pasó de actor ganador de todos los premios posibles a marmolista.

Tal como explica al presentador catalán Ballesta: “Paré, me retiré del cine. Me rayé y dije ‘yo paso’. Estaba un día en el parque llamando a un amigo mío y le dijeron si quería trabajar de marmolista y yo dije que ‘Yo’. Me dijo que ‘sí’, que por 700 euros al mes”. Un cambio de vida que ha dado mucho de qué hablar.

Juan José sabe muy bien qué es trabajar y hacerlo de 7 de la mañana a 7 de la tarde por un sueldo con el que hace unos años muchas personas vivían. En esos tiempos no todo era tan caro, pero eso no significa que no sea toda una odisea ganarse la vida. En el mundo de la interpretación o en cualquier otro lugar, conseguir un dinero de más, es complicado hoy en día.

A Évole le explicó que esa experiencia y su procedencia de una familia humilde le hace tener siempre los pies en el suelo. No importa el éxito o el dinero, sabe muy bien cómo guardarlo, invertirlo y si hace falta sudar cada euro en un trabajo como el resto de los mortales que día a día se ganan un sueldo.

El actor explicó que: “Quería cambiar de aires. No era feliz, no me sentía con una vida plena y no le veía el sentido. Cada vez veía que iba a ser más famoso, más famoso, y hasta aquí hemos llegado. Se acabó el cine.”. Pero al final decidió volver a lo suyo y cambiar de nuevo de aires.