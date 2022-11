Antonio Resines habla claro y desvela lo que cobran los actores españoles

Antonio Resines ha participado en el programa de Joaquín Sánchez desvelando lo que cobran los actores españoles. El actor que ha superado dos veces el coronavirus ha querido denunciar en prime time una realidad que pocos conocemos. Solo aquellos que sueñan con triunfar en la interpretación deben adaptarse a unos sueldos con los que resulta casi imposible vivir, a no ser que se tenga otro trabajo o mucha ayuda familiar. La cifra del sueldo anual de los actores españoles pone los pelos de punta a más de uno.

Esto es lo que cobran los actores españoles según Antonio Resines

Todas las profesiones requieren una formación y entrega casi total. Somos a lo que nos dedicamos a lo que queremos dedicarnos. El universo de los actores no es distinto del de los demás, aunque guarda una gran diferencia. Para ser actor, se necesita talento, formación y mucha entrega a una profesión cuyos sueldos sorprenden a más de uno.

Fue Antonio Resines en su paso por ‘El novato’ el que dio la voz de alarma, aunque parezca imposible el sueldo de los actores españoles impresiona. El actor dijo que muchos de ellos cobran 6.000 euros al año. Una cantidad de dinero con la que es imposible sobrevivir y que demuestra la entrega y las ganas de triunfar en esta profesión.

Empezar en cualquier profesión es complicado, pero en este caso, son muchos los que se quedan con esa cantidad de dinero. Resines le dio a Joaquín más datos: “En esta profesión la gente no gana más de 6.000 euros al año. Los [actores] que conoce todo el mundo son 10 o 13, y hay 14.000 actores censados en España”

Con lo cual, hay miles de personas que cobran esa cantidad de dinero con la que no se puede tener una vida digna, a no ser que se tenga otro trabajo o que alguien de la familia pueda ayudarle a llegar a final de mes. Son 500 euros al mes, con los que miles de actores deben conformarse en España.

Joaquín le contestó a Antonio Resines con un toque de humor: “Me has sorprendido, la cifra es acojonante. Creo que ya no me quiero dedicar a esto”. Para llegar a lo más alto y cobrar una cantidad digna para vivir se necesita más dinero, un poco de suerte y mucho talento, aunque a veces es casi inviable encontrar un trabajo con el que destacar y salir de ese sueldo anual que no llega a los 1.000 euros.