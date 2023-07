Las imágenes asustan: una famosa actriz, pillada en la cornisa de un edificio

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a llamar la atención con noticias que nadie espera: rupturas, infidelidades e incluso entradas en prisión. Hay un tema que resulta realmente comprometido: la salud mental. No son pocos los que han confesado que en algún momento de su carrera han pedido ayuda. En España hay casos muy sonados, como por ejemplo el de Rocío Carrasco, pero la hija de la Más Grande no es la única. También hay actores y cantantes. Esto en nuestro país, pero fuera de España los casos se multiplican por 1.000. Hay una conocida actriz que le han pillado en una situación muy comprometida.

Heather Locklear tiene serios problemas

En esta noticia vamos a hablar de Heather Locklear, una de las estrellas más cotizadas del mundo de Hollywood. Su presencia en proyectos como ‘Dinastía’ o ‘Merlos Place’ ha sido todo un éxito. Su carrera está plagada de méritos que cualquier artista soñaría con conseguir. Aparentemente tenía una vida dorada, ¿qué le ha pasado para preocupar a tanta gente? Le han pillado paseando y hablando sola por la cornisa de un edificio de gran altura. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Las preguntas se acumulan y solamente ella tiene la respuesta, pero estará un tiempo apartada del foco.

Tiene 61 años. Hasta la fecha no había protagonizado un revuelo tan sonado, aunque como todas las estrellas arrastraba varias leyendas. Sus fans quieren saber qué está pasando y qué se le ha pasado por la cabeza para tener un atrevimiento tan peligroso. ¿Cuál era su intención? Quizá estuviera desorientada y en este caso habría que descubrir el motivo. La carrera de Heather es impecable y no habrá nada que la apague, pero es cierto que hay muchas dudas encima de la mesa.

La explicación de entorno de Heather

La protagonista de ‘Dinastía’ tiene a sus espaldas un ejército de fans que está muy preocupado por ella. Sus seguidores se han puesto a indagar y el entorno ha dado una explicación que no ha terminado de convencer a nadie porque tiene muchos flecos sueltos. La versión oficial es que Heather Locklear acababa de salir de una reunión muy larga cuyo final le había desencantado. Esto explicaría por qué su rostro estaba tan desencajado y ella parecía estar desorientada. Sin embargo, esta teoría tiene algunas lagunas.

Algunos testigos aseguran que esta famosa reunión solo duró una hora, tiempo que no sería suficiente como para provocar un efecto tan extraño en una persona. Heather no ha emitido ningún comunicado, pero fuentes cercanas aseguran que tiene cierto miedo porque no quiere que nada de esto afecte a su imagen pública. Es una estrella y todo lo que hace se convierte en tendencia. Este suceso ha dado la vuelta al mundo.

Los otros escándalos de la actriz

Es cierto que no ha protagonizado ningún escándalo tan importante como este, que haya cruzado fronteras e impactado tanto. Pero su buceamos en su pasado sí encontramos algunos episodios que no le dejan en buen lugar. Hace tiempo fue arrestada por agredir a un policía. Lo más complicado de todo es saber por qué tiene estos cambios de actitud tan radicales.