El actor español favorito de tu infancia que no reconocerás: así es su nueva vida

Nuestros famosos no dejan de sorprendernos. Algunos actores forman parte de la historia de España, por mucho tiempo que pase y por mucho que hayan cambiado. Es lo que le ha pasado al protagonista de esta noticia. Especialmente de joven era uno de los rostros más populares del país. ¿Qué es de su vida ahora?

Podemos adelantar que ha experimentado un gran cambio. Eso sí, su esencia sigue siendo la misma y continúa siendo una persona muy talentosa. Ha trabajado con los mejores, como por ejemplo con Emilio Aragón. Se nota que ha tenido buena escuela. Todavía tiene a sus espaldas un ejército de fans que está pendiente de sus movimientos.

El actor más famoso de España

En nuestro país han habido grandes series que pasarán a la historia, como ‘Los Serrano’ o ‘Aquí no hay quien viva’, pero hay una que nadie puede olvidar: ‘Médico de Familia’. Trabajaba un actor muy joven que en su momento fue el niño más famoso de la televisión. Aarón Guerrero se puso en la piel de Chechu, uno de los protagonistas de la serie y durante los años 90 tuvo mucho peso. Gracias a esta serie su carrera se convirtió en una de las más prometedoras. No fue su primer papel porque antes había trabajado en ‘Canguros’, pero su presencia no tenía tanta importancia.

Aarón Guerrero ha tenido una carrera brillante en el mundo de la interpretación, a pesar de que ahora está centrado en otros asuntos. Recordemos que fue uno de los protagonistas de ‘Periodistas’, otra de las series que pasarán a la historia de nuestro país. Como hemos explicado anteriormente, ha trabajado con los mejores profesionales del sector. Tuvo una relación laboral muy estrecha con Ana Obregón porque interpretaba un papel fijo en ‘Ana y los siete’.

El último proyecto de Aarón Guerrero

El papel que interpretó en ‘Ana y los siete’ le marcó mucho porque se metió en la piel de un joven demasiado estridente. Arriesgó demasiado y casi se queda encasillado, pero por suerte recibió una oferta de ‘Yo soy Bea’, la única telenovela española que ha triunfado. Este fue uno de sus últimos proyectos importantes. Fue en 2008. Después ha ido desapareciendo poco a poco. Ahora ha cambiado de vida por completo y tiene otros intereses.

Sin lugar a duda, el trabajo que recuerda toda la generación de Aarón Guerrero es su papel como presentador de ‘Pokemanía’. Aarón lo hacía todo. Era actor, pero tenía un poder de comunicación muy importante y le ofrecieron presentar un programa que se convirtió en un éxito entre el público joven. Todo lo que hacía alcanzaba una gran repercusión.

Un cambio drástico

Después de participar en ‘Yo soy Bea’, Aarón Guerrero se metió de lleno en el mundo de los negocios. Con tan solo 18 años creó una empresa tan importante que incluso estuvo detrás de la discoteca Pachá Madrid. El actor llegó a dirigir el centro nocturno por un tiempo. También abrió dos restaurantes en la capital que se convirtieron en el lugar de reunión de artistas tan conocidos como Leiva o Joaquín Sabina.