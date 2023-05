El actor más famoso de ‘La que se avecina’ y su confesión más dura: «Abusaron de mí de pequeño»

No hay ninguna duda. ‘La que se avecina’ pasará a la historia como una de las ficciones más queridas de España. Sus actores se han convertido en estrellas nacionales. Todo el mundo está pendiente de ellos. Sin embargo, saben esconder su secretos. El problema es que ningún secreto dura para siempre. Uno de los protagonistas de la serie lo sabe y no ha tenido más remedio que dar un golpe en la mesa. Ha desvelado que durante su infancia sufrió abusos sexuales. Su relato ha conmocionado al público. Nadie esperaba que detrás de una persona tan alegre hubiera una historia tan triste.

La identidad del actor

Estamos hablando de Fernando Tejero, humorista y actor. Siempre está de buen humor y su talento ha hecho feliz a mucha gente. Por eso nadie imaginaba que escondiera un secreto tan turbio. Ha querido sacarlo a la luz porque sabe que puede ayudar. De todo se sale, todo pasa. Él ha demostrado que es posible aprender a vivir con ciertos traumas. Ha detallado su historia al completo, no se ha dejado ningún detalle en el tintero. Es bastante reservado, de ahí que haya sorprendido tanto que haya abierto su corazón de esta forma.

Fernando Tejero ha explicado que sus problemas comenzaron cuando solo era un niño. Se burlaban de él por su orientación sexual y no fue realmente libre hasta que dejó su tierra natal y se mudó a Madrid. En ese momento se dio cuenta de que había cometido un error. Estaba trasformándose en alguien que no era. Quería disimular sus gestos amanerados, según ha contado él mismo, y eso le ha dejado una serie de secuelas. Dice que ahora tartamudea y tiene la voz ronca por haberse reprimido.

Fernando Tejero habla de los abusos que recibió

Fernando ha dado una entrevista en el programa ‘La Ventana’ y ha sido completamente sincero. “Yo viví una época jodida, muy jodida. Yo viví diez años de Franco, la Transición y yo no era yo hasta que llegué a Madrid porque era homosexual. De pequeño es verdad que yo tenía mucha pluma. Me insultaban, me llamaban maricón y me llamaban de todo. Además, abusaron de mí sexualmente”, comenta en el citado medio. Al ver el estupor de sus entrevistadores dio más detalles.

“Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo. Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia. Entonces yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cual era”, ha explicado. Piensa que es bueno sacar a la luz esta parte de su historia. Ya hay muchos que le ven como un referente. Ha atravesado situaciones muy duras y siempre está dispuesto a reír y a hacer reír a su entorno.

La terapia le ha ayudado mucho

El actor de ‘La que se avecina’ reconoce que los especialistas le han ayudado mucho. Poco a poco ha superado sus traumas, pero todavía convive con ellos. “Me ha pasado factura a lo largo de los años y que me sigue pasando. Uno está con psicólogos y terapias y hace lo imposible por llevar esta vida lo mejor posible, pero mi infancia y adolescencia es para escribir una película”. Es la primera vez que habla de esto y sus fans se han quedado sin palabras.