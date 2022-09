Fernando Tejero habla del dinero que gana por las reposiciones de ‘Aquí no hay quien viva’

El actor Fernando Tejero es muy conocido entre el público por su papel de Emilio en ‘Aquí no hay quien viva’. Esta serie fue un gran éxito y habiendo pasado tantos años, aún son muchos los espectadores que la miran cuando hacen una reposición de la serie. En una entrevista en el programa Martínez y Hermanos, presentado por Dani Martínez, contaba más detalles sobre ello.

El actor acudía a este programa como invitado para promocionar su último trabajo audiovisual, Modelo 77. Como pasa con muchos actores que han tenido personajes icónicos en la pequeña pantalla, el personaje de Emilio y su experiencia en ‘Aquí no hay quien viva’ salió durante la entrevista.

Dos de los papeles más icónicos de este actor han sido los de Emilio y Fermín, el personaje que interpreta en ‘La que se avecina’. Estas dos comedias han sido creadas por los hermanos Caballero y han sido grandes éxitos en la pantalla. Han tenido tan impacto que los actores que colaboran pasan a ser reconocidos por el papel que interpretan y en la entrevista con Dani Martínez, Fernando Tejero ha querido sincerarse sobre la fama y el dinero que aún gana con las reposiciones de esta conocida serie.

El mismo presentador del programa le preguntó que si aún ganaba dinero con las emisiones de los capítulos de ‘Aquí no hay quien viva’. El actor contestaba con un «Hombre, solo faltaría…» y ha continuado comentando que años después del estreno de la serie, aún se encuentra fans que le hablan de la serie por la calle o que lo reconocen por ese personaje.

«Qué menos que por todo lo que me pasa en la calle, de fotos, que te llamen como no te llamas y todo eso, te llegue algo de las reposiciones» comentaba Tejero en la entrevista. Parece que aún habiendo pasado más de dos décadas, estos actores aún no pueden desprenderse de los papeles con los que llegaron a la fama y si bien es cierto que esta serie fue un gran empujón en su carrera, también es algo con lo que han vivido durante muchos años.

Aseguraba que aún con todos los proyectos que estos actores tenían entre manos en la actualidad, aún se les recordaba por ‘Aquí no hay quien viva’, eclipsando lo demás con su éxito. Confesaba que en una de las últimas conversaciones con Malena Alterio, que interpretaba a Belén en la serie, habían hablado del tema. «Me decía que había estrenado este año tres películas y en la promo le siguen hablando de ‘Aquí no hay quien viva’. Me dijo: «Tú y yo vamos a morir como Antonio Ferrandis»’. Este actor tuvo una extensa carrera de éxito, pero toda ella quedó marcada por su etapa en ‘Verano Azul’.

También aprovechaba la ocasión para sincerarse sobre su paso por ‘La que se avecina’, esta serie también tuvo mucho impacto y siguen haciendo reposiciones de capítulos, por ello, es complicado para los actores desvincularse del proyecto cuando lo desean para centrarse en otros series o películas.

«Por fortuna hemos estado dos años sin hacerla y he hecho cinco películas sin parar de currar, y estoy feliz de la vida. A veces me dices, ‘Me voy’, pero lo siguen repitiendo, te van a seguir viendo allí.» comentaba Fernando Tejero que aprovecha la oportunidad para invertir el dinero que consigue de estos éxitos en otros proyectos.