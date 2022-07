Si te hablamos de Mariano Alameda, talvez no sepas a quién nos referimos, pero hace años era un conocidísimo actor que arrasaba en la pequeña pantalla. Se pudo disfrutar de sus actuaciones en ‘Al salir de clase’, donde interpretaba a Íñigo, o en ‘Aquí no hay quien viva’, actuando como el hermano de Lucía, o como muchos la conocían, ‘La pija’. Te contamos que ha sido de Mariano Alameda, un conocido actor que decidió alejarse de la fama.

La fama no es para todo el mundo, para muchos representa un sueño cumplido, pero a Mariano Alameda no pareció hacerlo feliz. Fue un rostro más que conocido a finales de los noventa con esta serie de una pandilla de adolescentes que muchos recordarán. Cuando acabo ‘Al Salir de Clase’, no dudó en embarcarse en otros proyectos como ‘La verdad de Laura, Paco’ y Vera o ‘Aquí no hay quien viva’, una serie que reventó audiencia en su momento. No obstante, no tardó en ver que ese no era el camino que quería seguir.

El actor de Aquí No Hay Quien Viva que apostó por el yoga

Decidió reenfocar su vida laboral y apostar por el yoga y el anonimato en su vida. Se formó como experto en yoga y tiene un centro en la zona Norte de Madrid donde se dedica a impartir lecciones de yoga a sus alumnos, vive una vida tranquila y luce irreconocible. Con una sonrisa que muchos aún recordarán pero con la cabeza afeitada, gafas de ver y un look de lo más relajado.

No obstante, no ha dejado el mundo de la interpretación de lado, ha centrado sus esfuerzos en el teatro. Según comentaba a una entrevista con Jaleos, considera que el teatro es «la raíz de la profesión», además, este sector suele estar más alejado de la fama que aporta la televisión. Según comentaba, la fama siempre pasa factura, incluso llegó a hacerle infeliz sentir la presión de estar en el foco mediático en cualquier situación.

No echa de menos la fama

Lo apostó todo por el anonimato y parece que no se equivocó de camino, pues parece feliz y en calma con la decisión que tomó. Sin duda, alejarse de los personajes que hizo durante su carrera como actor no fue sencillo, pues era muy conocido en España, pero parece que ahora, todo queda en el pasado. «No echo nada de menos el reconocimiento público, no me interesa la fama» comentaba de manera clara el que un día fue actor en ‘Aquí no hay quien viva’.

Durante su trayectoria, ha querido explorar su faceta como escritor, actualmente compagina su faena como profesor de yoga con escribir una obra de teatro. Además, ha escrito un libro dedicado al que fue su perro, narrando todo lo que su mascota le había enseñado y otro libro dirigido al público infantil. El arte está aún muy presente en la vida de Mariano Alameda, pero no la fama, parece que su relación con la misma acabó para no volver.