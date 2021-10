Desde que salió a la luz la noticia de la emisión de ‘Aquí no hay quien viva’ en Netflix, las redes sociales se han revolucionado con el regreso a la pequeña pantalla de una de las series españolas más recordadas de la historia televisiva de nuestro país.

‘Aquí no hay quien viva’ hizo historia en España. Una serie que durante años enganchó a millones de personas, cuyos capítulos podrán volver a ser disfrutados en Netflix. No obstante, hay actores que participaron en la serie que no tienen tan buen recuerdo de aquella época.

Uno de ellos fue Joseba Apaolaza. Se trata de uno de los protagonistas de la primera temporada, cuyo paso fue muy breve. Aunque en la primera temporada interpretó a Armando, el hijo de Concha, en la segunda temporada ya no contaron con él.

Durante una entrevista en ‘Cope’, el actor ha reconocido que ‘Aquí no hay quien viva’ fue una serie que marcó su carrera para siempre. Sin embargo, al recordar su experiencia en ella tiene un sabor agridulce de aquella etapa profesional.

“Yo salí de la serie de mala manera porque yo tenía la promesa expresa de la productora para seguir. Entonces, hubo un cambio de opinión y me vi fuera de la serie”, explicó durante este encuentro. Se trata de una entrevista en la que reconoció que esa decisión le dolió mucho, pues le gustaba trabajar en la serie.

«Para mí fue una experiencia intensa. Fueron 5 o 6 meses allí en Madrid y ha tenido mucha cola. A lo largo de los años, la gente me ha reconocido por ese papel, pero la salida fue un poco agridulce», reconoció durante la entrevista. A día de hoy, Joseba Apaolaza asegura que desconoce la razón por la que terminar con su contrato y asegura que “incumplieron con su palabra».