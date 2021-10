Los fans de ‘La que se avecina’ siguen esperando con ganas conocer el futuro de los vecinos de Montepinar después de su obligado cambio de decorados. Alberto Caballero, creador de la serie junto a su hermana Laura, aclara cualquier duda sobre la temporada 13.

Hace algo más de un año, los seguidores de la comedia asistían al desmantelamiento del mítico edificio que tantas tramas ha vivido. Este cambio, obligado, llegó antes de la polémica detención de su tío José Luis Moreno, el propietario de la nave donde se grababa.

Este obligado cambio abrió la posibilidad a un posible final de la comedia, una duda que sigue sobrevolando. El propio Alberto aclara esta posibilidad en una entrevista concedida a El Confi TV. En la charla, el guionista tranquiliza y confirma su continuidad.

«La serie va a seguir. Al no cambiar de cadena y no tener que hacer otra cosa, afortunadamente el nombre va a seguir. Todo ese infierno que ya pasamos en su momento no vamos a tener que repetirlo», dice recordando al sonado final de ‘Aquí no hay quien viva’ en Antena 3.

Eso sí, el cambio de decorados tendrá consecuencias para ‘La que se avecina’: «Al cambiar el edificio es como si fuese de repente otra serie. Tiene otra estética y, al final, tienes que recolocarlo todo. La ventaja es que ya tienes a los personajes, pero el inconveniente es qué hacer con ellos después de 12 temporadas».

«Realmente, va a parecer otra serie y seguramente supondrá un pequeño ‘shock», avisa Caballero a los fans. «El nombre, el logo… todo va a ser igual, pero cuando empiece el capítulo de la nueva temporada dirás: ‘¿Dónde está esta gente?», confirma ante las posibles confusiones sobre una temporada final.

Los que hayan podido ver el final de la temporada 12, sabrán que se produce un punto de inflexión en la trama, algo que podría haberse aprovechado para poner punto y final. A pesar de la tentación, Caballero la ha superado porque «luego se convierte en la serie más vista de la plataforma en la que se emite (Amazon Prime Video) y te sientes con la responsabilidad de seguir adelante».

«Nuestra filosofía es que mientras que lo podamos compaginar, sin perder la esencia, y sin que nos volvamos locos, ahí estaremos», sentencia en la entrevista. Esta decisión se tomó entre todo el equipo, asegurando que también opinaron los actores.

Esa responsabilidad se debe a que «con ‘La que se avecina’ la gente tenía un hábito, un cariño y quizá formaba parte de su vida porque hay gente que realmente ha crecido con mis series». Eso sí, el showrunner reconoce que no le gusta que haya fans que no «tengan acceso» a los nuevos capítulos porque no se pueden permitir plataformas digitales como Amazon Prime Video.