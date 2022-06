Fernando Tejero relata cómo Dani Martín le sacó de vivir en una pensión

Fernando Tejero se ha convertido en uno de los actores más aclamados del panorama nacional. Aunque su papel más conocido es el de Fermín Trujillo en La que se avecina, lo cierto es que su carrera profesional comenzó mucho antes. La primera etapa de su vida tuvo como escenario Córdoba, donde pasó gran parte de su adolescencia trabajando en la pescadería de sus padres. Tras esto, decidió luchar por su sueño y se trasladó hasta Madrid, con el objetivo de convertirse en un reconocido actor de teatro. Así lo ha relatado él mismo públicamente, cuando ha acudido como invitado al programa El Faro, de la Cadena Ser, en la que ha sido una de sus entrevistas más íntimas hasta la fecha.

Afincado en la capital, el actor no vivió el mejor momento de su vida. Durante sus primeros meses lejos de su ciudad natal, Tejero tuvo que contentarse con vivir en una pensión ubicada en la calle Doctor Cortezo, una etapa que no le trae muy buenos recuerdos. “Yo vivía en una pensión que me costaba mil pesetas la noche y la verdad es que era una pensión decadente con una habitación que daba a un patio interior que subía una peste a calamares fritos”, se ha sincerado en el programa radiofónico. Sin embargo, tuvo que conformarse con dormir bajo ese techo con tal de conseguir estudiar en la escuela de Arte Dramático de Madrid.

Y fue precisamente persiguiendo su sueño donde se topó con una persona que se convertiría no solo en su amigo hasta día de hoy, sino también en un pilar fundamental y en su salvador. Ese fue Dani Martín, con quien coincidió en la escuela y gracias al cual pudo salir de aquella pensión. Tras conocer su situación, el cantante no dudó en ofrecerle irse a vivir con él y sus padres a Algete. “Dani era compañero mío en clase y un día se presentó en la pensión. Ya había venido conmigo en alguna ocasión, porque salíamos de clase y yo iba a dejar la bolsa. Supongo que él vio aquella pensión y no le pareció bien que su amigo estuviese allí”, ha relatado con cierta melancolía.

Tras consultar la situación con su familia, el intérprete de Cero le invitó a vivir con él: “Apareció con un billete de 10.000 pesetas que se lo había dado su madre para mí y me dijo que me fuera a vivir con ellos a Algete”. Un gesto gracias al que Fernando pudo dar portazo a la pensión decadente donde vivía y comenzar una vida muy diferente y mejor, reconociendo que la familia del cantante le trató “como un hijo más”. Una primera etapa en Madrid que se le ha quedado marcada para siempre, pues las vivencias del pasado le han hecho ser la persona que es hoy en día. “Me sentí como un hijo más. Carmen y Manolo, a los que quiero muchísimo, son mi segunda familia. Aquí, en Madrid, me trataron maravillosamente e, incluso, pasé algún fin de año con ellos”, ha comentado muy agradecido. Y es que, gracias a esta situación y a la humildad del intérprete de Zapatillas, Fernando Tejero puede contar que tuvo una experiencia en la capital de lo más agradable. Además, tras esto, Dani Martín y el actor forjaron una estrecha amistad que sigue presente en la actualidad. “A día de hoy, sigo siendo un hijo más”.