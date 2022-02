Fernando Tejero despeja la incógnita sobre la continuidad de José Luis Gil en ‘La que se avecina’

En medio de sus apretadas agendas, los famosos también aprovechan cualquier oportunidad para protagonizar planes de ocio. Este ha sido el caso de Fernando Tejero, que ayer fue captado por las cámaras de Gtres mientras se disponía a ver un concierto de Miguel Poveda en el Teatro Real de Madrid. Una ocasión en la que los reporteros tuvieron oportunidad de preguntarle por algunos de los temas más candentes de la actualidad, entre los que está el estado de salud de José Luis Gil.

Se ha podido saber que el actor de La que se avecina evoluciona favorablemente tras haber sufrido un ictus el pasado mes de diciembre. Un durísimo varapalo por el que algunos de sus compañeros de profesión y reparto estuvieron verdaderamente preocupados, como Tejero: “José Luis está ahí, batallado el pobre. En casa, en rehabilitación, poco a poco porque es un proceso muy lento”, desvelaba, visiblemente apenado. Además, dejó bastante claro que, por el momento, la trayectoria profesional del intérprete de Juan Cuesta tendrá que permanecer en stand by: “Yo creo que la próxima temporada no estará en la serie”, auguraba. Unas palabras con las que demuestra que, pese a estar mejorándose de este bache, a su amigo y compañero aún le queda una temporada de reposo.

Algo muy similar le ha ocurrido a Antonio Resines, que después de haber sido dado de alta tras haber pasado más de un mes en la UCI, ahora tendrá que continuar con su recuperación desde casa: “Le mandé un mensaje a Resines, pero aún estaba hospitalizado. Pobrecito, ya afortunadamente está en casa y ya mismo está otra vez dando guerra”, expresaba frente a las cámaras Fernando, visiblemente esperanzado de volver a coincidir en la pequeña pantalla con el protagonista de Los Serrano.

Por su parte, el actor también habló sobre la parte más complicada de su vida. Y es que pese a que todo parezca ser idóneo de cara a la galería, lo cierto es que él también ha tenido que hacer frente a algunos problemas como el empeoramiento de su salud mental: “Yo pasé una depresión hace mucho tiempo, y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Cuando se habla de estrés, depresión o cosas así, es fastidioso la verdad. A ver si este Gobierno que tenemos se hace cargo, este o el que sea, hay que tener en cuenta el tema de la salud mental porque es más importante de lo que parece”, argumentaba, haciendo referencia al último accidente que Santiago Segura tuvo en un set a consecuencia de los nervios y el estrés propios de su profesión.

Dentro del ámbito judicial, el cordobés también aprovechó la oportunidad de hablar sobre Verónica Echegui, un caso sobre el que ha asegurado “no saber nada” al “no haber hablado con ella”. No obstante, sí conocía más detalles del último juicio de José Luis Moreno y ha querido mojarse: “Yo sinceramente no he tenido ningún conflicto con él, ni a mi me ha hecho nada, y si hay que romper una lanza a su favor, a mí me ha pagado y con él no tengo ninguna queja”, aseguraba en lo que ha sido un gesto de apoyo en toda regla hacia el productor de televisión.