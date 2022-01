Nuevo seísmo en La que se avecina. Después de cerrar un año marcado por la mala salud de alguno de sus actores -especialmente dramática fue la muerte de Verónica Forqué- llegan unas declaraciones que ponen en jaque tanto a la serie como a su creador. Ahora, Beatriz Carvajal se ha despachado a gusto para criticarla abiertamente.

La madrileña interpretaba a Gregoria, la clásica mujer de Vicente Maroto, esposa del holgazán Vicente y madre de Javier Maroto. Ella decidió abandonar la serie voluntariamente y su final en la ficción fue morir friendo croquetas. Estuvo presente en las cuatro primeras temporadas de las 12 que van ya emitidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Que Se Avecina (LQSA) (@laqesavecina)



«Luego se hizo ‘La que se avecina’, y yo cuando terminé la cuarta temporada me despedí por cosas, no quería seguir», empieza explicando en Fórmula TV. Durante un momento de la charla, el entrevistador le pregunta si volvería a formar parte del reparto y Carvajal lo tiene claro: «No, no, no, no, no me hubiese gustado volver a ‘La que se avecina’ de ningún modo. Me fui por otros motivos de ahí y no volvería», dice con rotundidad. No quiere oír ni hablar de regresar aunque sea de manera esporádica: «No, no. Ya te digo que no. Les deseo que sigan teniendo mucha suerte y les siga funcionando estupendamente, porque sé que los ve todo el mundo, pero yo no tengo ninguna gana de volver a estar en La que se avecina», insiste.

Por último, Beatriz Carvajal sí que tuvo buenas palabras para Goya, el personaje que le tocó interpretar: «A doña Gregoria sí que le guardo cariño, a lo que no tengo cariño es a otras cosas que no te voy a contar». El creador original, Alberto Caballero, no ha tenido problema en entrar al trapo para contestarla. Lo ha hecho como mejor sabe, con humor.

Y además sería complicado: Gregoria murió haciendo lo que más quería. https://t.co/mt05zmIDZd — Alberto Caballero (@alber_caballero) January 12, 2022

Las palabras críticas de Beatriz Carvajal no han sido las únicas que ha recibido La que se avecina en los últimos años. En enero de 2019, Edu García creó una canción para denunciar lo mal que lo pasó durante sus apariciones en la ficción. A ritmo de rap, atacó frontalmente a Alberto Caballero: «Jornadas de 24 horas aun siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y de horas extras mejor ni hablar, otro te hubiera denunciado, toda la pasta te habría sacado». No contento con eso, opinó de su vida sentimental: «Cambias más de piba que yo de mechero».

Edu García estuvo presente en 80 episodios de Aquí no hay quién viva entre 2003 y 2006, metido en el papel de Josemi y después otros 80 episodios en La que se avecina entre 2007 y 2013 como Fran.