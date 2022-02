Minutos antes de que se emitiera Planeta Calleja, el actor reaparecía por primera vez en televisión en El Hormiguero. Lo hacía a través de la pantalla y aparentemente con un buen estado de salud. Antonio Resines contaba en directo cómo fue el momento de su ingreso. Es necesario recordar que, Resines pasó 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y otros 12 más en planta en el madrileño hospital Gregorio Marañón a consecuencia del coronavirus. Precisamente, fue el centro médico quien lanzó un comunicado anunciado que Resines podría continuar su recuperación desde la tranquilidad de su hogar.

“Me hice el test de antígenos y di negativo y no tenía nada y al día rodé con Santiago Segura y tenía un poco de fiebre. Al día siguiente di positivo y, luego fue una semana que estuve tosiendo y ya me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada”, comenzaba diciendo a Pablo Motos. “Yo pensé que habían pasado cinco días como un desmayo y cuando me desperté en enero me quedé acojonado”, añadía sobre cómo fue el momento en el que fue trasladado al centro médico.

“Hay que apoyar la sanidad pública como sea”, añadía en agradecimiento a los sanitarios. “Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad… es que si lo cuento van a pensar que estoy loco”, decía con el toque de humor que tanto le caracteriza. “Quiero decir que vives en un mundo extrañísimo que tienen puntos en común con la realidad y se pasa muy mal porque no controlas. “Cuando yo entré en la UCI éramos 97 personas y nos hemos salvado 80”, revelaba.

Resines contaba que, durante su ingreso había perdido mucho peso. “Tengo una atrofia del 80%. Ando mal con ayuda de andador y tal, pero bueno lo demás… me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y complicado”, contaba positivo.

Su paso por ‘Planeta Calleja’

Antonio Resines se convertía este lunes en el invitado estrella de Planeta Calleja, presentado por el aventurero Jesús Calleja. Durante la travesía, el intérprete se abría en canal y disfrutaba de la aventura como uno más mostrando también, su faceta más divertida y soñadora. Es necesario recalcar que, dicho programa fue grabado antes de que Resines contrajera la Covid-19.

El intérprete que, dio vida al carismático Diego en Los Serrano y Jesús Calleja se trasladaba hasta Costa Rica para vivir una emocionante y divertida aventura en la que, desde luego no han faltado los momentos cómplices, las anécdotas.

La gran sorpresa de la noche llegaba cuando Marisol de Mateo, mujer de Antonio entraba en escena, ya que también ha podido vivir en primera persona esta inolvidable experiencia. Tanto ella como el actor contaban a Jesús Calleja cómo se conocieron, pues llevan más de 30 años juntos, aunque durante la relación tuvieron dos parones uno de 3 años y otro de 6. «Estaba con una amiga en el coche y nos paramos en un semáforo y en el coche de al lado, el que se paró paralelamente estaba Pedro Piqueras. Se abre el semáforo y me dice mi amiga que están bajando la ventanilla y yo estaba como escondida. Nos preguntaron que dónde íbamos y le dije a mi amiga que dijera a Pacha. Nos respondieron que si podían venir con nosotras y hasta la fecha», contaba Marisol que, aseguraba esta profundamente enamorada de Antonio Resines.

A sus 67 años, el actor de Torrelavega -Santander- ha vivido en muy poco tiempo dos experiencias que han cambiado por completo su vida. Nada hacía presagiar que aquel 23 de diciembre fuera el inicio de una carrera a contrarreloj que, afortunadamente ha podido superar. Tras su ingreso, no dudó en mostrar todo su agradecimiento a todos aquellos que han estado pendientes de su estado de salud. “Quería dar las gracias a todas las personas anónimas que se han preocupado por mí, me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor. La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta de que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño me ha emocionado profundamente», expresó Antonio Resines.