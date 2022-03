Las contradicciones de Dani Martín en su reflexión más sincera

Las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para que los usuarios puedan expresar sus sentimientos. Este ha sido el caso de Dani Martín, que pese a encontrarse en uno de los momentos más felices de su vida a nivel profesional, no olvida los durísimos varapalos que se ha visto obligado a afrontar tanto en el trabajo como en el ámbito personal. Una reflexión a la que ha hecho referencia a través de su propio Instagram, donde ha recordado su juventud y todo lo que ha aprendido en estos años por medio de un carrusel de imágenes de todo tipo de situaciones.

“La juventud es un gran momento, pero el presente también”, comenzaba explicando. “A veces busco esa frescura que tenía con 28, pero siento que eso es forzado ya. Prefiero sacar la verdad que tengo con 45, antes de hacerme el jovencito, que lo soy, pero me siento en otro lugar. Me encantaría enseñaros como ronco, que no estar delgado y comer patatas fritas si te lo pide el cuerpo es salud, que tengo granos, que soy inseguro, que me equivoco mucho, que me encanta el vino, que me gusta boxear dos veces a la semana con Pablo, jugar al fútbol los sábados con mis Jareños, que hacer una gira de pocos conciertos me hace más feliz que hacer muchos”, apuntaba, dejando entrever que a día de hoy, sus prioridades van más allá que dar un gran número de espectáculos.

Pero por delante de todo está el amor propio y ser feliz con lo que se hace, algo que Dani ha querido recalcar: “Que me encanta, el día que me veo guapo, hacerme una foto de perfil, que es como yo me veo bien, en Instagram. Estoy haciendo canciones, voy a hacer un disco pero no me apetece seguir ningún canon, ni acercarme al sonido actual, ni hacer 34 duetos, ni trabajar con los productores de moda. Me apetece hacer lo que me salga, lo que sienta. Creo que para alguien que se dedica a crear lo más importante es vivir, da igual la etapa: Hay que vivir, hay que dejarse afectar, sentir, viajar, observar, salir de casa, conocer, aprender, errar… O no, pero a mí me sale así. Ahí están mis canciones y ahí las busco. Yo no tengo un cuerpo esculpido, jamás lo tendré. Soy torpe haciendo cosas de manitas. Me encanta fantasear, crear, vivir, soy un desastre en muchas cosas y maravilloso en otras. Me encanta comer, beber, las sobremesas, las siestas, hablar de cosas escatológicas”, confesaba, para después dar paso a un testimonio de lo más revelador: “No me gustan las redes sociales creadoras de monstruos, me gusta más cuando se utilizan de manera natural y mostrando verdad. Respeto el uso que le da cada uno pero tengo mi opinión”, sentenciaba.

No obstante, no quiso cerrar su discurso sin antes admitir que está intentando que su salud mejore: “Estoy medicado desde hace un año y me está ayudando mucho, acompañado de mi terapia”, finalizaba. Unas palabras de lo más sinceras que en cuestión de instantes han reunido casi 30.000 “me gusta” y decenas de comentarios en los que seguidores y amigos admiraban la valentía del artista al mostrarse tal y como es en una plataforma tan utilizada a lo largo y ancho del globo.