‘La que se avecina’ sorprende con la muerte de un personaje mítico

Los vecinos de Contubernio 49, el nuevo edificio de La que se avecina, se han vestido de luto ante la inesperada muerte de uno de los personajes que más tiempo llevaba en la serie. Tan repentina ha sido esta despedida que los espectadores que ven los nuevos capítulos en Prime Video no se la esperaban en ningún momento.

ATENCIÓN: este artículo contiene spoilers de la temporada 13 de La que se avecina.

«Su habitación le está esperando tal y como la dejó»: te echamos de menos, Enrique ❤ #LQSA https://t.co/zCGA19tAuK pic.twitter.com/NIU0y6WzYA — Telecinco (@telecincoes) November 22, 2022

La nueva temporada de la serie de los hermanos Caballero está dando muchas sorpresas a todos sus fans. Al cambio de edificio, que supone casi comenzar desde cero, y a la incorporación de nuevos personajes, hay que añadirle la despedida de algunos de los más queridos.

A las bajas obligadas de Enrique Pastor y Nines, por enfermedad de los actores José Luis Gil y Cristina Medina, añadimos las de otros personajes que no están y todavía no se sabe el motivo. Es el caso de Lola y de Raquel, que por el momento no están teniendo protagonismo en las nuevas tramas.

Pero no es la única baja que sufrirán los fans de La que se avecina, ya que en en esta temporada había comenzado a tener un papel más importante el papel de la madre de Berta. Pilar era interpretado por la actriz Ana Fraua, que ha dado vida a la suegra de Antonio Recio desde el año 2009.

Aunque sus apariciones habían sido esporádicas en cada temporada, en esta nueva tanda de capítulos se había convertido en un personaje de peso gracias a que se había mudado a casa de Antonio y Berta tras su operación de cadera.

Pese a que parecía que la relación entre suegra y yerno había comenzado a mejorar tras años de enemistad, los guionistas quisieron dar un giro radical que nadie esperaba. Pilar sufe un desafortunado accidente por culpa de Fina y Menchu.

La tragedia llega a Contubernio 49 cuando las dos vecinas convencen a la madre de Berta para que comience a andar pese a que se ayuda de una silla de ruedas. Al intentar levantarse consigue andar apenas unos pasos, pero termina cayendo al suelo con tan mala suerte que se golpea con un bolardo en la cabeza.

Este brutal golpe le produce la muerte al instante, dejando en shock a Berta y con una gran tristeza a Antonio, que por fin parecía haber encontrado a alguien que le entendiese.