El famoso español más olvidado vuelve a estar ilusionado y todo el mundo se queda en shock

“Era el rey del mambo, hoy siento vergüenza y dolor”. Esas fueron las últimas palabras que pronunció el famoso que protagoniza esta noticia en su última intervención televisiva. Hace mucho tiempo que no pisa un plató de televisión, pero algunos periodistas no se han olvidado de él porque tiene un pasado muy polémico. Varios medios han confirmado que esta celebridad ha vuelto a encontrar el amor gracias a una misteriosa mujer que se llama Isabel. Curiosamente la mujer que lanzó al éxito a este famoso olvidado también se llama Isabel.

Julián Muñoz tiene novia

Sí, el protagonista de esta noticia es Julián Muñoz, el fugaz alcalde de Marbella que se convirtió en rostro habitual de infinidad de programas de corazón. Todo el mundo hablaba de él y Telecinco le convenció para dar una última entrevista. Protagonizó un pequeño documental titulado ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’. Este proyecto situó a Isabel Pantoja en una posición comprometida. Julián aseguró que la cantante no es ninguna víctima y cree que terminó en la cárcel por su propia ambición. Él también cumplió condena, pero ¿por qué salió de prisión?

Julián Muñoz ha seguido una estrategia que actualmente sigue generando polémica. Alegó que tenía “una enfermedad grave e incurable” que el impedía estar en la cárcel. Las autoridades le pusieron en libertad y ahora vemos que lleva una vida completamente tranquila. La televisión se ha olvidado de él, pero ha sido la única forma de estar lejos del foco y no regresar a la cárcel. Sigue defendiendo que está enfermo y que no puede cumplir condena. Ahora, gracias a ‘Socialité’, sabemos que está enamorado.

La novia de Julián conoce a sus hijas

La última entrevista que dio Julián Muñoz fue determinante. Reconoció que le guardaba rencor a Isabel Pantoja porque supuestamente la cantante le había separado de sus hijas. El expolítico explicó que Pantoja no quería que tuviera ningún contacto con el entorno de Mayte Zaldívar. Esto no le sucede con su nueva novia. Según el programa citado anteriormente, esta mujer mantiene una relación estupenda con toda la familia Muñoz. Sin excepciones.

“Isabel mantiene una gran amistad con las hijas de Julián Muñoz y con todo su entorno más cercano”, informan. La polémica está servida porque Telecinco ha emitido unas imágenes de Julián paseando por Marbella y llevando una vida bastante atractiva. Se permite el lujo de comer en el Pádel Real Club y su estado no parece tan alarmante como él dice. ¿Qué hay detrás de todo lo que está saliendo a la luz?

La última decisión del ex de Isabel Pantoja

Es cierto que Julián ha desaparecido de los medios, pero cualquier programa estaría encantado de cerrar una entrevista con él. El problema es que no quiere arriesgarse demasiado. Vendió un documental en Telecinco por una alta cantidad de dinero y no ha vuelto a dar señales. Cuando se ha acercado algún reportero no ha respondido bien. Ahora ha salido publicado que tiene novia y su nombre ha vuelto a sonar con fuerza, así que tendrá periodistas cerca de su vivienda.