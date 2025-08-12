Greif, Maffeo y Larin, en la rampa de salida del Mallorca

Greif, Maffeo y Larin están en la rampa de salida del Mallorca, aunque no son los únicos jugadores que podrían abandonar el equipo en esta recta final de mercado en la que están previstas muchas novedades. El traspaso del portero eslovaco al Olympique de Lyon es inminente, por el lateral hay ofertas de varios clubes de Europa, aunque él aún no se ha decidido, y finalmente la situación del canadiense es la más problemática para el club.

La realidad es que Larin no quiere seguir en el Mallorca y el Mallorca no quiere que siga Larin, pero hay que encontrar un punto de encuentro y, sobre todo, un destino que le vaya bien a las dos partes. En las últimas horas ha vuelto a surgir con fuerza el nombre del Girona, pero no hay oferta oficial ni mucho menos porque es muy complicado que alguien pague los cuatro millones brutos de ficha que tiene el canadiense con sus números y con sus antecedentes -ya ha perdido el puesto hasta en su selección-. Va a ser necesario asumir gran parte de su salario, y eso por supuesto va a repercutir en el límite salarial, teniendo además en cuenta que toca pagar el tercer plazo de amortización de los siete millones que costó su fichaje.

Mucho más clara es la situación de Dominic Greif y Pablo Maffeo. El acuerdo entre el Mallorca y el Olympique por el guardameta es total y podría anunciarse en las próximas horas ya que sólo se está a la espera de las garantías de pago, algo en lo que el club mallorquín está poniendo especial énfasis dada la delicada situación financiera del club francés. Por otro lado, Maffeo sigue deshojando la margarita ya que dispone de varias ofertas de diferentes equipos europeos.

El Mallorca está a la espera de resolver esta situación para saber de cuánto dinero dispondrá en caja para acometer otros fichajes. Por lo menos llegarán un defensa central y un extremo, pero en función de los jugadores que salgan se incorporarán otros. Por ejemplo, es evidente que si se marcha Maffeo será necesario traer a otro lateral derecho, mientras que en el caso de Larin su traspaso o cesión podría abrirle la puerta a un nuevo extremo.