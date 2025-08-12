La novia de Manuel González (‘Supervivientes’) habla por fin sobre su embarazo

Manuel González ganó mucho peso en los medios de comunicación a raíz de su paso por La isla de las tentaciones, el concurso que presenta Sandra Barneda desde República Dominicana. El joven le fue infiel a su novia Lucía y se generó una situación muy tensa que le llevó a sentarse en diversos platós de televisión. Poco a poco fue construyendo una trayectoria mediática que llamó la atención de los responsables de Mediaset, por eso le invitaron a participar en diferentes proyectos de la cadena. En Pesadilla en el paraíso conoció a su actual pareja, la modelo e influencer Gabriella Hahlingag. Aunque fueron muchos los que pusieron en duda esta historia de amor, el tiempo ha demostrado que siguen juntos y que forman un equipo sólido. Pero, ¿están esperando un bebé?

En OKDIARIO tenemos unas declaraciones que Gabriella ha dado a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 400.000 seguidores. Por fin sabemos la verdad sobre el embarazo. La joven asegura que de momento habrá que esperar para verla actuar de madre. No está en estado, aunque no descarta dar el paso dentro de un tiempo. Que es una ilusión que tiene pendiente en su lista de sueños, aunque todavía debe resolver ciertas cosas antes de dar el paso definitivo.

La novia de Manuel González ha explicado por qué sus seguidores se han confundido. Durante uno de sus últimos vídeos dice que no puede comer jamón y muchos lo asociaron a un supuesto embarazo, pero no es así. Gabriella ha hecho un matiz importante: «Es porque las tostadas llevaban aceite de oliva y soy alérgica al aceite de oliva crudo».

Los planes de Manuel González

Manuel González ha dejado muy claro que su relación con Gabriella va mucho más allá de una simple historia televisiva. Hace apenas unos días, a través de sus redes sociales, un seguidor le preguntó directamente si tenía pensado casarse y formar una familia con ella. Su respuesta, sin titubeos, fue que quiere «todo» a su lado, una declaración que no solo confirma sus intenciones de matrimonio, sino que también deja ver el compromiso y la seguridad que siente en esta relación. Lo que comenzó en República Dominicana, durante la grabación del programa presentado por Sandra Barneda, se ha consolidado con el tiempo, demostrando que lo suyo no fue fruto de las cámaras ni de la casualidad, sino el inicio de un proyecto de vida en común.

Este gesto público de Manuel ha sido muy bien recibido por sus seguidores, que han visto en sus palabras una señal de que la pareja atraviesa un momento sólido y feliz. Su historia nació en un entorno televisivo, pero ha sabido mantenerse y crecer fuera de ese contexto, alimentada por la complicidad y el cariño mutuo. Ahora, con planes de boda y de formar una familia, Manuel y Gabriella se preparan para dar pasos importantes en su futuro juntos, dejando claro que sus sentimientos son reales y que están dispuestos a construir una vida compartida con metas claras y mucha ilusión. Por eso, no les importaría reconocer que están esperando un bebé, el problema es que todo ha sido una confusión que la modelo ha intentado aclarar cuanto antes en su Instagram.

Los problemas están resueltos

Manuel González y Gabriela rompieron después de La isla de las tentaciones, dando la razón a todos aquellos que aventuraron el fracaso sentimental. Fuentes cercanas al entorno aseguran que el padre de Manuel no veía con buenos ojos este romance, estaba preocupado por su hijo y no quería que sufriera. Poco después, el andaluz se marchó a Supervivientes y en este espacio de tiempo su progenitor aprovechó para arremeter contra Gabriela. En esta batalla también participó la hermana de Manuel y cuando este regreso de la isla se sintió traicionado. De hecho, no dudó en compartir su malestar y reconoció delante de Jorge Javier Vázquez que estaba teniendo problemas con su familia.

«Para mí no ha sido fácil el llegar aquí y tener tanta información, ver que hay tantos problemas entre ellas (entre Gabriella y su hermana) y con mis familiares. Llevo dos días muy malos», declaró con total sinceridad. Debemos tener en cuenta que ninguno de los miembros de esta ecuación tiene experiencia en los platos de televisión, por eso no fue nada fácil pisar el freno. «Ahora mismo estoy mosqueado con mi padre y con mi hermana. Discutimos fuera del plató y en el hotel», confesó Manuel. Y después añadió: «Lo estoy pasando muy mal».

Afortunadamente, Manuel ha conseguido dejar atrás todo esto y ahora puede centrarse en su relación con Gabriella. Es consciente de que hay cosas que deben cambiar, pero se encuentra en el camino correcto, tanto que no descarta ser padre a su lado. De cumplir este sueño, su ex novia, Lucía, se quedaría totalmente sin palabras porque es algo que, hasta la fecha, parecía imposible.