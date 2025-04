No es ningún secreto que Supervivientes 2025 se está convirtiendo en una de las ediciones que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los concursantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para sorprender a la audiencia pero, sobre todo, para superarse día tras día. Es más que evidente que estamos ante una aventura de lo más exigente a nivel físico y mental, pero todos los robinsones están consiguiendo superar las expectativas de la audiencia. Uno de los grandes protagonistas está siendo, indudablemente, Manuel González. El que fuese tentador de Anita Williams en la octava edición de La isla de las tentaciones comenzó su aventura en Honduras en Playa Misterio, donde aguantó varias semanas con la incertidumbre de poder salir expulsado en cualquier momento. No solamente logró salvarse de cada votación, sino que también ha conseguido cautivar a la gran mayoría de los espectadores.

Recientemente, en la emisión de una nueva entrega del programa Última Hora de Supervivientes 2025 presentada por Laura Madrueño, hemos sido testigos de una conversación entre Manuel González, Makoke y Pelayo que no ha dejado indiferente a nadie. Todo comenzó cuando el gaditano decidió plantear a su compañera de Playa Furia la posibilidad de que su hija Anita Matamoros estuviese embarazada. Algo que le dejó completamente descolocada, ya que cree que es demasiado joven para dar un paso tan importante: «Todavía tiene 24 años», alcanzó a decir la ex mujer de Kiko Matamoros. Aun así, la concursante reconocía que no le parecía descabellada la idea de que Pelayo Díaz o Manuel González hubiesen dejado embarazados a sus respectivas parejas. El asturiano, como era de esperar, no tardó en pronunciarse: «Yo vería muy difícil haber dejado embarazado a mi novio, y eso que antes de venir lo hemos intentado por activa y por pasiva».

El ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones, por su parte, ha reconocido que no le parecería una mala noticia, ni mucho menos: «No me disgustaría ser padre». Lejos de que todo quede ahí, el gaditano quiso aprovechar la ocasión para sincerarse sobre este asunto: «Siempre he querido ser padre joven y siempre lo he dicho».

Lejos de que todo quede ahí, Manuel González fue más allá: «Lo que pasa es que no he tenido una persona con la que me haya enganchado mortal». Makoke no tardó en preguntar si con Gabriella se plantearía ser padre. El joven confesó que, aunque considera que es «demasiado pronto», hay algo que tiene muy claro: «Si estuviera embarazada y ella lo quisiera tener, yo lo tendría».

Es más que evidente que Manuel González está viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional pero, sobre todo, personal. El gaditano tuvo la oportunidad de conocer a Gabriella en La isla de las tentaciones, programa en el que ella participó, casualmente, como tentadora de Montoya. Hace unos meses comenzaron su relación y, desde ese momento, únicamente les ha separado su participación en este reality que se desarrolla en Honduras. ¿Qué ocurrirá cuando vuelva a España?