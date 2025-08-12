El gesto de Suso que ha obligado a Marieta a tomar una decisión sobre su relación

Los protagonistas de hoy han conseguido revolucionar el verano gracias a su esperada boda. Marieta Díaz y Suso Álvarez han decidido sellar su historia de amor con una boda, convirtiéndose así en una de las noticias más comentadas del momento. La pareja ha optado por dar este importante paso después de consolidar su relación ante el público y sus allegados. Su conexión ha sido evidente desde que hicieron oficial su romance y ahora con este compromiso, confirman que están preparados para comenzar una nueva etapa juntos, cargada de planes e ilusiones en común. Suso ha tenido un gesto que lo ha cambiado todo: le ha regalado un precioso anillo de compromiso. «Lo quiero y lo tengo», ha dicho Marieta después de aceptar la propuesta de su novio.

El pasado 30 de julio marcará para siempre la memoria de la pareja, ya que fue el día en el que anunciaron públicamente su compromiso, justo doce meses después de confirmar que estaban juntos. La propuesta se produjo en un escenario de película: un atardecer frente al mar durante una escapada romántica. En ese momento, Suso sorprendió a Marieta arrodillándose ante ella, en un gesto cargado de simbolismo y emoción, y pronunciando la pregunta que cambiaría sus vidas: si quería casarse con él.

La respuesta de Marieta fue inmediata y rotunda: «Por supuesto que sí». Este instante, que ambos describen como mágico, ha sido celebrado por sus seguidores, que no han dejado de enviarles mensajes de cariño y felicitaciones. Para la pareja, esta drástica decisión supone un compromiso sentimental y el inicio de una aventura que, en su momento, generó muchas dudas. Ahora, con la boda en el horizonte, Marieta y Suso se preparan para vivir una etapa llena de preparativos.

En OKDIAIO tenemos los detalles sobre el anillo que ha comprado el ex concursante de Gran Hermano, pero antes de profundizar en la noticia debemos hacer una puntualización importante. Cuando Suso anunció que se había enamorado de Marieta hubo mucha gente que dudo de sus sentimientos. Sus detractores aseguraron que, más pronto que tarde, iban a romper. El catalán fue acusado de desleal y mujeriego, pero el paso del tiempo ha confirmado que por fin ha sentado la cabeza.

¿Cuánto cuesta el anillo?

El anillo que Suso Álvarez ha elegido para pedir matrimonio a Marieta Díaz es una joya de gran belleza y un símbolo cargado de significado. Se trata de una pieza de oro blanco finamente trabajada, cuyo diseño incorpora un delicado pavé de diamantes que rodea una esmeralda de corte octogonal. Esta piedra preciosa, que además es la favorita de Marieta, ha sido el detalle más especial de la propuesta, ya que representa para la pareja un vínculo único y profundo. La propia influencer, que cuenta con más de 630.000 seguidores en sus redes sociales, compartió su emoción con un mensaje sincero: «Fuera bromas, gracias, Suso, por hacerme vivir este sueño y por darme este anillo con esta piedra tan significativa para mí y nuestra unión».

La elección de una esmeralda no es casualidad. Esta gema es conocida por su color verde intenso, asociado históricamente con la esperanza, la renovación y el amor duradero, valores que encajan con la etapa que Marieta y Suso están a punto de iniciar. El corte octogonal, también llamado «escalera» o emerald cut, resalta la pureza y el brillo natural de la piedra, otorgándole un aire sofisticado y atemporal. Además, el pavé de diamantes que enmarca la esmeralda añade un toque de luz y distinción, creando un equilibrio perfecto entre la sobriedad del oro blanco y la intensidad del verde central.

En cuanto a su valor, la expectación no ha tardado en crecer. Muchos seguidores se han preguntado cuánto cuesta una pieza así, y según expertos en joyería, su precio podría oscilar entre los 2.000 y los 5.000 euros. Esta variación depende principalmente de la pureza y el tamaño de la esmeralda, así como de la calidad de los diamantes que la acompañan. Sin embargo, para Marieta, el verdadero valor del anillo no reside en su precio, sino en el significado emocional que encierra y en el momento irrepetible en el que Suso se lo entregó, sellando así su compromiso para toda la vida.

El silencio de Sofía Suescun

Antes de terminar esta noticia debemos tener en cuenta cuál ha sido la decisión de Sofía Suescun después de salir a la luz las novedades sobre la vida de Suso. No podemos olvidar que ambos mantuvieron una polémica relación en Gran Hermano, concurso que les ayudó a saltar a la fama. Durante un tiempo fueron una de las parejas más controvertidas de la pequeña pantalla. No tardaron demasiado tiempo en separarse, pero los rumores de reconciliación surgieron en más de una ocasión. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que no están hechos el uno para el otro. Sofía se ha centrado en su noviazgo con Kiko Jiménez y Suso ha hecho lo propio con Marieta