Un micro abierto traiciona a Suso Álvarez: lo que dijo a Marieta antes de ganar ‘GH DÚO 3’

Telecinco está viviendo una semana repleta de emociones, de eso no cabe duda. El mes de marzo ha llegado pisando fuerte a la cadena y, el pasado 4 de marzo, lo hizo con la emisión de la gran gala final de GH DÚO 3. El popular reality se ha convertido en una de las apuestas más acertadas del grupo de comunicación, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pero, como toda aventura, esta también ha tenido que llegar a su final. El desenlace de una travesía donde, entre otras cosas, los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de ver el reencuentro entre Suso Álvarez y Marieta, su novia.

Durante las últimas 9 semanas, la audiencia ha sido testigo de los numerosos gestos de amor que la concursante realizaba en honor a su chico. Pues, a pesar de llevar tan solo unos meses de relación, ha confesado ser el hombre de su vida. Por ello, su reencuentro tras tantos días separados, acaparó la mirada de todos. De hecho, nada más verse, la pareja se ha fundido en un fuerte abrazo. Un emotivo momento donde el colaborador catalán no dudó en decirle unas bonitas palabras a su chica, las cuales le dijo por lo bajo. Pero, en GH DÚO no hay nada que se le escape al equipo, y esta vez no ha sido menos.

Por mucho que Suso Álvarez intentó bajar la voz para que solo Marieta escuchara sus palabras, el micrófono del programa captó muy bien lo que dijo. «Te amo mi vida, estoy muy orgulloso de ti, has hecho un concursazo increíble. Disfruta», le afirmó él. Unas declaraciones con las que no solo manifestaba el amor que le tiene a la joven, de 25 años, sino también lo orgulloso que está de ella.

De hecho, antes de que Marieta entrara en el plató de Telecinco junto a Maica, la otra finalista, Suso Álvarez ya manifestó lo feliz que estaba por el concurso que había hecho su novia. «Estoy muy feliz, me siento muy orgulloso del concurso que ha hecho. Tengo muchas ganas de verla. Son meses sin contacto. Acabábamos de empezar la relación y que de repente se corte así… Tengo ganas de retomar la relación», señaló.

La pareja comenzó su relación sentimental el pasado verano del 2024. Por aquel entonces, la ex concursante de La isla de las tentaciones acaba de terminar su concurso en Supervivientes. Pero, los pasillos de Mediaset, según ha contado ella, fueron los que causaron un auténtico flechazo entre ambos.

Marieta, ganadora de ‘GH DÚO 3’

Todo esto sucedió sin saber que el veredicto de la audiencia estaría a favor de Marieta. Y es que, la participante se coronó como la flamante ganadora de la edición. Una victoria donde se alzó con el ansiado maletín de 50.000 euros. Un premio que recibió con mucho orgullo y emoción, pues no se esperaba la victoria. «¡No me lo puedo creer, no me lo esperaba para nada!», dijo entre lágrimas.