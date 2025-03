‘GH DÚO 3’: ¿quién es el ganador de esta edición y cuánto dinero se lleva?

GH DÚO 3 ya tiene el nombre de su gran ganador. La pasada noche del 4 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la gran final del reality. Una noche donde las emociones no faltaron en ningún momento y donde Sergio, Maica, Óscar y Marieta se disputaron su victoria con el objetivo de llevarse el maletín de los 50.000 euros. De esta manera, tras presentar todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante las últimas horas, la organización del programa reveló el veredicto de la audiencia tras haber votado gratuitamente en la aplicación de Mitele.

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Carlos Sobera se dirigió a los participantes para comunicar que el cuarto finalista y que, por lo tanto, no se coronaba como ganador de la edición, era Sergio. Una posición que el andaluz aceptó con deportividad. Pues, debido a que era el menos popular de los finalistas, ya contaba con no llevarse el premio. Pero, aun así, agradeció enormemente el cariño y el apoyo del público. Minutos después, y tras actualizar los porcentajes de votación, llegó el momento de conocer el nombre del tercer finalista. Un anuncio decisivo y con el que se estipuló que Óscar se quedaba a las puertas, una vez más, del maletín del reality.

De esta manera, la situación estaba clara. La batalla final de GH DÚO 3 estaría cargada de empoderamiento femenino. Maica y Marieta fueron las elegidas por la audiencia para coronarse como posibles ganadoras, pero el televoto estaba muy reñido. «La gente sigue votando de forma masiva y se están igualando los porcentajes», le comunicó el presentador del formato a las participantes.

«48,3% y 51,7%», anunció las votaciones. «Es la final más ajustada de la historia», les hizo saber. Unas palabras con las que dejó a las finalistas completamente estupefactas. Pero, la noche estaba llegando a su final y ya era el momento de conocer el nombre de la gran ganadora de la edición.

«La audiencia ha decidido que la ganadora de GH DÚO sea… ¡Marieta!», exclamó Carlos Sobera. Ante ello, Marieta, la ganadora del concurso, no puso evitar llevarse las manos a la cara por la sorpresa. Pues, no se lo esperaba. «¡No me lo puedo creer, no me lo esperaba para nada!», dijo emocionada. Un momento donde fue arropada y abrazada por sus compañeros, familiares y, por supuesto, por su querido Suso, su novio.

¿Cuánto dinero se lleva Marieta tras ganar ‘GH DÚO 3’ y cuánto se lleva Hacienda?

Como comentábamos en líneas anteriores, el ganador del programa es premiado con un maletín de 50.000 euros. Pero, como es bien sabido por todos, parte del premio ganado siempre se lo lleva Hacienda. En el caso de Marieta, la joven se llevaría a casa un total de 31.500 euros, pues se le descuenta el 37% de los impuestos.

Una cifra que, en comparación con lo que gana en el concurso, disminuye notablemente. Pero, lejos de quedar ahí, cabe señalar que las celebridades reciben una compensación económica semanal. El conocido caché por su permanencia en el reality. Por lo tanto, al premio del maletín habría que sumar el dinero que Marieta ha ganado durante estas últimas 9 semanas, que es el tiempo que ha durado el concurso.