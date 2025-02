La aventura de GH DÚO 3 está a punto de llegar a su fin. Tras casi dos meses de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra, ha llegado el momento de conocer el nombre del gran ganador. Supervivientes 2025 arrancará de forma oficial el próximo jueves, 6 de marzo. Por ello, y debido a que en la cadena solamente puede haber un reality estrella, la organización del formato ha comunicado que la gran final será emitida el martes 4 de marzo. Así pues, anoche, se emitió la gran semifinal del concurso. Una penúltima emisión del programa donde, para sorpresa de todos, hubo dos expulsados.

Carlos Sobera conectó con las celebridades para dar inicio a una gala que, desde el primer momento, estuvo marcada por melodías carnavaleras. Un encuentro donde también se informó a la audiencia de todas las novedades acontecidas en la casa. Pues, recordemos, Álex Ghita fue el expulsado por la audiencia en el último programa de GH DÚO 3: Límite 48 Horas. Por ello, en la lista de finalistas quedaban los nombres de Maica, Óscar, Sergio, Romina, Marieta y José María.

Toda buena historia que se precie, tiene que contar con su final. Por ello, Carlos Sobera informó a los participantes que habría una doble expulsión. De esta manera, el comunicador fue mencionando, uno a uno, a las celebridades que estaban salvadas. Un momento de máxima tensión donde el sobre rojo ya tenía sentenciado el nombre de uno de ellos.

«La audiencia ha decidido que el finalista que debe abandonar la casa de GH DÚO sea… ¡José María!», anunció el presentador del reality. Unas palabras con las que dejaba claro que la aventura del hijo de Carmen Borrego por el concurso había llegado a su final. Además, se quedó a las puertas de alzarse con el maletín del ganador.

«Me lo imaginaba realmente. Al final en positivo yo no creo que tenga tanta gente fanática, por así decirlo. Así es el juego, he llegado más lejos de lo que jamás hubiera esperado, he conocido gente maravillosa y con eso me quedo. Estoy encantado de haber estado aquí, de haber demostrado quién soy, mis valores», dijo el expulsado.

Sergio y Romina se disputan su permanencia en ‘GH DÚO 3’

La noche continuaba y la audiencia tenía que elegir el nombre de un segundo expulsado. Ante ello, Sobera continuó con el mismo procedimiento que antes y fue nombrando a los salvados. Todo ello para dejar en el punto de mira a Sergio y a Romina. Pero, ¿quién fue el último expulsado?

«La audiencia ha decidido que el finalista que debe abandonar la casa de GH DÚO sea… ¡Romina!», exclamó el presentador vasco. «No pasa nada, Carlos, siento que gané. Estoy muy feliz y agradecida de haber llegado hasta acá. Un pedazo de mi corazón se queda en España para siempre», señaló la argentina.

Por lo tanto, la suerte está echada, Maica, Óscar, Sergio y Marieta son los concursantes que se juegan su victoria en la gran final de GH DÚO 3. Las votaciones han sido abiertas y, ahora, tan solo queda conocer el veredicto de la soberana.