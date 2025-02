GH DÚO 3 ha establecido la fecha de su gran final. El popular reality se encuentra en la última etapa de su aventura y las emociones entre los concursantes están a flor de piel, y no es para menos. Salir expulsado a estas alturas del concurso no es plato de buen gusto para nadie, pero tiene que pasar. Por ello, la pasada noche del 25 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva gala del Límite 48 horas. Un encuentro que fue presentado por Ion Aramendi y donde se descubrió el nombre del último expulsado y del nuevo finalista de la edición.

Romina Malaspina y Álex Ghita era los dos participantes que se jugaban su permanencia en el reality. Por ello, ambos tuvieron que trasladarse hasta la sala de expulsión para conocer quién era el expulsado por el público. Y es que, la semifinal del reality tendrá lugar el próximo 27 de febrero, por lo que ya es necesario establecer el nombre de sus finalistas. Por lo tanto, y sin ánimos de alargar mucho este momento, el presentador conectó con los nominados para revelar el veredicto de la soberana. Una decisión unánime cuyo resultado no sorprendió demasiado.

«La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Álex Ghita», anunció Ion Aramendi. De esta manera, el comunicador informó que la aventura del entrenador personal volvía a concluir de forma definitiva. Y es que, tras todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra, su actitud con sus compañeros y sus constantes faltas de respeto a Maica, el deportista fue sentenciado. De hecho, contó con el 70% de los votos.

«Me lo esperaba, la audiencia ha elegido a estos finalistas, les deseo lo mejor y que tiren del concurso para adelante. El hecho de irme me duele, pero es un concurso, el porcentaje me da igual», opinó Ghita. Romina, por su parte, no pudo evitar mostrarse muy contenta por quedarse en el concurso. «Gracias España, les amo con todo mi corazón, por darme esta oportunidad, estoy muy feliz de estar aquí», dijo la argentina.

Finalistas de ‘GH DÚO 3’

Hasta la pasada noche, los únicos que sabían que eran finalistas de manera oficial eran Sergio y Maica. El resto de los concursantes todavía no eran conocedores de esta fantástica noticia. Por ello, la organización del programa consideró que ya era hora de comunicar la verdad.

La encargada de revelarle la noticia a Romina fue su madre. «Estamos muy contentos con el concurso que has hecho, ¡eres finalista de GH DÚO», le dijo a la joven. Unas palabras que recibió con mucha emoción. «No me lo puedo creer, te amo, gracias por darme esta noticia. Era lo que menos me esperaba cuando comenzaba esta experiencia», confesó la concursante.

Otro que se enteró de su posición en la final de la edición fue Óscar, quien tampoco dio crédito. «Gracias a la gente que, a pesar de verme durante tantos días, quiere que siga aquí, estoy muy emocionado», comentó el participante. Marieta, por su parte, conoció que era finalista por Claudia Porta Vidal, Reina mayor de las fiestas de Elche.

«Es un honor, muchísimas gracias. Estoy orgullosa de mi ciudad. Soy finalista de Gran Hermano, qué fuerte», señaló emocionada. Por último, Carmen Borrego era la encargada de revelar la noticia a su hijo, José María Almoguera. «Muchas gracias a todos, no me lo esperaba, pensaba que esto iba a ser un viaje corto, me sorprende ser finalista», confesó él.