Quién es Romina Malaspina: su edad, por qué se hizo famosa y qué pasó con su cirugía

GH DÚO 3 ha comenzado de forma oficial y los espectadores de Telecinco no han podido recibir mejor el regreso de este formato. El popular reality de Mediaset España ha vuelto a abrir las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra y, con ello, han dado la bienvenida a los nuevos concursantes de GH DÚO 3. Celebridades que han marcado la parrilla televisiva de una manera u otra y donde no han faltado rostros como el de Romina Malaspina. La argentina no es la primera vez que concursa en un reality español, pero esta vez viene a por todas.

El 2025 viene pisando fuerte en la parrilla televisiva y los espectadores ya empiezan a ser testigos de ello. De hecho, y sin haber terminado las festividades navideñas, Mediaset España ya ha presentado sus nuevas apuestas. GH DÚO 3 se proclama como uno de los formatos más esperados, por lo que acompañará al público durante los próximos tres meses. Pero, ¿quién es Romina Malaspina? Realizamos un breve repaso por su lado más personal y profesional.

Su carrera profesional

Nacida el 7 de julio de 1994 en Mar del Plata (Argentina), Romina Malaspina es una presentadora, cantante, modelo, actriz, disc-jockey e influencer. Su carrera profesional arrancó cuando fue elegida para ser concursante de Gran Hermano en su país natal. Una andadura televisiva donde no le fue nada mal y por la que, posteriormente, apareció en la portada de la revista Playboy.

Poco a poco, la joven fue haciéndose un hueco en la industria del entretenimiento. De hecho, dos años después, fue elegida para participar en Doble Tentación, reality chileno. Tras ello, aterrizó en España para incorporarse a la edición de Supervivientes 2018.

Lejos de quedar ahí, ese mismo año participó como vedette y actriz en Magnífica, una obra de teatro argentina. Además, apareció como invitada en el programa Volverte a ver. Desde entonces, ha trabajado también como modelo e influencer en redes sociales.

Por otro lado, a nivel artístico, en marzo de 2020 publicó su primera canción como solista bajo el nombre artístico de Ru$$ha. Ese mismo año, se vinculó profesionalmente con el Canal 26, donde empezó a conducir dos programas de noticias.

¿Qué pasó con su cirugía?

La argentina siempre se ha mostrado como una fiel seguidora de los retoques estéticos. Pero, en una ocasión decidió someterse a un procedimiento llamado micropigmentación en los labios. Sin embargo, este no salió de la manera deseada y terminó sufriendo grandes daños.

«Les cuento algo inédito, tengo los labios como una lija, las que raspan fuerte. Hace como tres años me hice esa basura que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro», detalló. Por ello, optó por hacerse «láser en los labios», según apunta BigBangnews.

Su lado más personal

En redes sociales, Romina Malaspina ha sabido hacerse un hueco como una de las mayores celebridades argentinas. De hecho, en Instagram, acumula más de 2 millones de seguidores. Un medio donde le gusta compartir publicaciones relaciones con su rutina, promociones o momentos que marcan su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, mantuvo una relación con Daniel Pacheco, actor colombiano, pero no terminaron en buenos términos. Luego, aunque no lo confirmó nunca, no fue un secreto para nadie su vínculo amoroso con Facundo Moyano, 2017 y 2018. Asimismo, varios rumores la han relacionado con celebridades como Coscu y Ecko.