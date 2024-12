‘GH DÚO 3’: lista completa de concursantes confirmados

Gran Hermano, en su edición de concursantes anónimos, está llegando a su fin. Por lo tanto, Mediaset está poniendo a punto para encontrar un relevo. Lejos de volver a viajar a los Cayos Cochinos de Honduras para dar paso a una nueva edición de Supervivientes, que llegará meses más tarde, seguiremos quedándonos entre las paredes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Y es que sus cámaras se apagarán durante el periodo de Navidad para volver a encenderse con una nueva edición de famosos. Estamos a punto de disfrutar de la tercera edición de GH DÚO. Recordemos que las dos primeras fueron María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez las que lograron llevarse a casa el ansiado maletín. Ahora, vamos a tener la oportunidad de conocer a nuevas parejas y tríos que concursarán para tratar de convertirse en vencedores de esta esperadísima edición.

Tras confirmarse esta nueva etapa de GH DÚO, que no estará presentada por Jorge Javier Vázquez sino por Ion Aramendi y Carlos Sobera, se han dado a conocer los primeros concursantes confirmados. Tras haber dado una serie de pistas en la casa de Guadalix de la Sierra, el pasado domingo 15 de diciembre se empezó a resolver el gran misterio. De esta forma, comenzamos a descubrir la lista oficial de concursantes confirmados para la esperadísima tercera edición de GH DÚO. ¡Es hora de descubrirlos!

Lista completa de concursantes confirmados de GH DÚO 3

Marieta

La joven saltó a la fama tras su participación en La isla de las tentaciones 7 junto al que era su pareja, Álex Girona. Tras viajar a República Dominicana, donde se convirtió en una de las protagonistas de la edición, puso rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para participar en Supervivientes 2024. Ahora lleva el momento de vivir en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

«Estoy muy ilusionada de volver y de entrar al programa, para mí es un sueño desde que tengo uso de razón, lo he visto siempre en casa con la familia», reconoció Marieta a Ion Aramendi tras confirmarse su participación en el concurso durante el debate de Gran Hermano. No tiene ni la más mínima idea de con quién va a concursar, pero reconoce que no tiene miedo. ¡Va a por todas!

Ana Herminia

El lunes 16 de diciembre, durante la emisión de la entrevista de Bárbara Rey en el especial de De Viernes, se dio a conocer que la mujer de Ángel Cristo Jr era concursante oficial de esta edición y, por ende, pondrá rumbo a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra: «Quiero anunciaros que soy concursante oficial de GH DÚO. Estoy muy emocionada de poder compartir con vosotros 24 horas. ¡Nos vemos muy pronto!», aseguró en el vídeo por el que se confirmó su participación. ¿Con quién le tocará compartir concurso? ¡Pronto se resolverá el misterio!