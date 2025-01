No es ningún secreto que La isla de las tentaciones, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo unos cuantos meses pusimos punto y final a la séptima edición, que contó con grandes participantes. Entre ellos se encuentran Borja y Ana, que salieron reforzados de esa experiencia hasta tal punto que dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Luca. Algo similar ocurrió con María Aguilar y David Vaquero, que también regresaron juntos a casa. Pero si hay una protagonista indiscutible de esta edición fue Marieta. La de Elche llegó a República Dominicana dispuesta a poner a prueba su relación con Álex. Más pronto de lo que ni tan siquiera llegó a imaginar, acabó enamorándose perdidamente de Sergio Aguilera.

El andaluz participó como tentador en La isla de las tentaciones 7 . Lo hizo con muchas ganas de disfrutar de la experiencia, y acabó teniendo un lío con Marieta. De hecho, los dos fueron los primeros en poner en marcha la temida luz roja de la tentación. A pesar de que disfrutaron al máximo de la compañía del otro, todo cambió de forma drástica a los pocos días. Tanto es así que la ilicitana empezó a sentirse realmente incómoda con la presencia de Sergio Aguilera en Villa Montaña, lugar de residencia de las chicas. Así pues, no dudó en pedir a la organización la expulsión del que, hasta ese momento, era su tentador favorito. Algo que el andaluz aceptó, consciente de que no quería tener ninguna relación con Marieta en un futuro. Pero, en la actualidad, ¿qué es de Sergio? Hacemos un repaso por su historia, su edad y hasta su vínculo con Lola Índigo.

Su trayectoria profesional

Sergio Aguilera Cobos nació el 27 de marzo de 1995 en Huétor Tájar (Granada). Antes de formar parte del casting de solteros de la séptima edición de La isla de las tentaciones, el joven se dedicaba al fútbol. Pero ese no ha sido su único oficio, ya que también se dedica al campo y tiene una gran destreza a la hora de manejar su tractor.

Es más, a través de sus redes sociales, Sergio Aguilera suele compartir fotografías de su día a día trabajando como agricultor. Algo que, desde luego, le apasiona. Pero no todo queda ahí, puesto que su participación en el reality presentado por Sandra Barneda también le ha brindado la posibilidad de dedicarse al mundo del modelaje.

Su lado más personal

Además de haber tenido un affaire con Marieta en el reality que se desarrolla en República Dominicana, Sergio tuvo un romance con una ex concursante de GH VIP. Estamos hablando de Pilar Llori. La joven, que actualmente mantiene una relación sentimental con Julen (La isla de las tentaciones 7) se sinceró sobre su pasado con Sergio Aguilera, a quien conoció en un reality en el que buscaban el amor. La chispa surgió entre ellos prácticamente al instante de conocerse.

En su canal de Mtmad, Pilar Llori habló de esta etapa con el andaluz: «Me fijé en él el primero… Al final me conquistó él porque tiene una manera tan bonita de ver la vida que de verdad a mí me da envidia porque lo admiro muchísimo». Y añadió: «Al final tenía unos sentimientos muy bonitos hacia él, yo le conté todo lo que había sufrido, lo que me había pasado, él me entendió, me apoyó muchísimo y me subió el ánimo de una manera que siempre voy a estar agradecida a él, porque me sacó de ese pozo en el que estaba».

A pesar de que Sergio Aguilera llegó a presentar a Pilar a su familia, lo cierto es que la relación no terminó de cuajar: «Con el paso del tiempo la cosa se fue enfriando un poco y se acabó, pero a día de hoy le quiero, hablo con él de vez en cuando y la verdad que tengo muchísimas ganas de verle».

El vínculo de Sergio Aguilera con Lola Índigo

A finales de 2023, Lola Índigo sacó a la luz un tema con La Zowi en el que se podía escuchar lo siguiente: «El del viernes, agricultor, lo hacemos en el tractor». Por aquel entonces, se estaba emitiendo la séptima edición de La isla de las tentaciones y, por ende, el andaluz se había hecho viral por su profesión y su pasión por el tractor.

Como no podía ser de otra manera, y al saber que ambos eran de Granada, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a hablar de un posible romance entre la artista y el agricultor. Para evitar que todo fuera más allá, Lola Índigo respondió a uno de esos mensajes en los que aclaró su vínculo con Sergio: «Jajajaja el ‘Chechu’ sí es, es de Huétor», haciendo referencia a su pueblo.

En un vídeo para Mtmad, el ex tentador se sinceró sobre este asunto: «Mimi, como yo la llamo, la conozco de toda la vida». Es más, asegura que se conocen desde que eran pequeños: «Mi verdadera relación con ella es que somos amigos, somos del mismo pueblo de Granada. Al final hemos crecido juntos, mi mejor amigo es muy amigo de ella. En Navidades, verano… Siempre hemos estado juntos, tenemos el mismo círculo de amigos. La quiero un montón, es una persona espectacular».