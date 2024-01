‘La isla de las tentaciones 7’: ¿Quién activó la primera luz roja de la edición?

Después de que el pasado martes 16 de enero no se emitiera La isla de las tentaciones 7, anoche hubo un nuevo capítulo. A tan solo 3 episodios del reality ya ha tenido lugar la primera infidelidad del programa. Además, Andrea y Álvaro se reencontraron en una hoguera de confrontación después de que la joven abandonara la villa en la segunda entrega del reality.

La audiencia se quedaba boquiabierta al ver que la luz roja de la tentación se encendía por primera vez. Los solteros establecieron los límites que activarían la luz roja nada más llegar a la villa que se tratan de cualquier interacción sexual entre las chicas y los solteros. Los protagonistas de esta infidelidad son Marieta, pareja de Álex y recién llegada a la isla, y Sergio.

Todo empezó cuando llegó la joven a la villa de las chicas y conoció al soltero y las chispas saltaron inmediatamente. Con el paso de los días, se fueron acercando cada vez más hasta la última fiesta, cuando se metieron en la piscina juntos y se acercaron. «Esto es jugar mucho, me da miedo que me gustes y yo no te guste a ti», le decía la joven al tentador en la piscina.

Fue entonces cuando Marieta le dijo al soltero: «¿Qué te crees que yo soy de piedra?» y comenzaron los besos. La villa entera se quedaba con la boca abierta al ver que la joven caía en la tentación, tanto sus compañeras como los tentadores que exclamaban «¡Que se están comiendo la boca!». Las parejas de las chicas quedaban en shock al ver la luz roja encenderse y sabiendo lo que esa luz significa.

Los espectadores de La isla de las tentaciones 7 ya han visto la primera infidelidad de la edición y han quedado muy sorprendidos con lo temprano que ha llegado.