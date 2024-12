Se confirma el nombre de la primera concursante de ‘GH DÚO 3’: «A quien me pongan al lado me lo como»

Gran Hermano se ha convertido en uno de los formatos televisivos más acertados de nuestro país, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. La edición de anónimos está punto de culminar, de manera definitiva, su travesía en la pequeña pantalla. A pesar de todo, la casa de Guadalix de la Sierra solamente apagará sus cámaras por Navidad. Pues, tal y como ha confirmado de manera oficial el grupo de comunicación, el próximo mes de enero el reality regresa de la mano de GH DÚO 3. Una nueva versión del formato que acoge a diversas celebridades de nuestro país, quienes entran al concurso de la mano de una persona no tan grata para ellos.

Durante los últimos días, el equipo del formato ha ido compartiendo una serie de pistas sobre la persona que se ha convertido en la primera concursante de GH DÚO 3. De esta manera, la pasada noche del 15 de diciembre, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de descubrir si habían acertado o no en sus predicciones. Un anuncio que fue realizado por el presentador Ion Aramendi y con el que recibió con los brazos abiertos a Marieta, la primera confirmada.

«Estoy superilusionada de volver a entrar en Gran Hermano, porque es un sueño para mí desde que tengo uso de razón», dijo con ilusión tras entrar en el plató del concurso. Su pareja, Suso Álvarez, es colaborador frecuente en la cadena y en ese momento se encontraba allí presente. Por ello, no dudó en apoyar a su chica frente a toda España.

«¿Entras con ella en el concurso?», le preguntó Ion Aramendi. «Ella no necesita a nadie para brillar», respondió él de manera contundente. «Da igual a quién le pongan de pareja, porque lo va a hacer genial por sí sola», agregó orgulloso. «Solo me da miedo echarla de menos», confesó. Unas palabras que fueron escuchadas por Marieta.

Por ello, la ex concursante de La isla de las tentaciones y de Supervivientes 2024 se mostró contundente: «A quien me pongan al lado, me lo como», manifestó. El anuncio del fichaje de Marieta ha revolucionado por completo las redes sociales, pues la joven se ha convertido en una de las celebridades más seguidas de este año por sus concursos en realities de Mediaset España.

¿Quién fue el ganador de GH DÚO 2?

El formato de GH DÚO ha sido todo un acierto para el grupo de comunicación. De hecho, a principios de este año, los espectadores fueron testigos de su segunda edición, que fue muy vista por el público y que contó con celebridades como Manuel, Lucía Sánchez, Mayka, Asraf Beno, Elena Rodríguez, Finito, Keroseno, Efrén Reyero, Marta López, Ana María Aldón y Marc Florensa.

La gran final del programa tuvo lugar el pasado mes de marzo y se caracterizó por el gran duelo que vivieron Asraf Beno y Lucía Sánchez. Una batalla por el premio donde la audiencia se mostró unánime y le concedió la victoria a la andaluza.