Marieta, inevitablemente, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Mediaset. Esto no es producto de la casualidad, puesto que ha formado parte de varios de los realities más conocidos y exitosos de los últimos tiempos. Desde su participación en La isla de las tentaciones 7, no ha dejado indiferente a nadie por su temperamento, pero también por lo sumamente divertida que es. Ahora, después de estar unos meses alejada de la pequeña pantalla, ha dado el paso de volver a formar parte de la historia de GH DÚO 3. De esta forma, la ilicitana ha conseguido uno de sus grandes sueños, que no era otro que entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Es el momento más que perfecto para conocer la historia de Marieta y por qué se hizo famosa, a través de su edad, su nombre real, su pareja y su trayectoria en televisión.

Quién es Marieta: su edad, su nombre real y por qué se hizo famosa

La joven nació el 9 de septiembre de 1999 en Elche (Alicante). Su nombre real es María del Carmen y saltó a la fama por su participación en la séptima edición de La isla de las tentaciones. Debemos recodar que ella y su pareja por aquel entonces no estaban en el casting original, sino que entraron para sustituir a Alba Casillas y Rober, que habían decidido abandonar la experiencia.

Marieta ocultó a sus padres que iba a participar en el reality que se desarrolla en República Dominicana, ya que estaba convencida de que no les iba a gustar la idea. Así pues, se lo hizo saber tan solo un día antes de poner rumbo al Caribe. Los padres de la joven le pidieron dos cosas: por un lado, que no dijese palabrotas y, por otro, que no hiciese edredoning. ¡Hizo ambas cuestiones!

Marieta participó en ‘La isla de las tentaciones 7’ y ‘Supervivientes 2024’

Poco después de llegar a Villa Montaña, Marieta tuvo un romance con Sergio Aguilera, uno de los tentadores de esa edición. Álex, al ver lo que había hecho su novia durante su estancia en Villa Playa, optó por darse una oportunidad con su tentadora favorita, que era Gabriela. A pesar de que lo intentaron, nada salió como esperaban.

Tras poner punto y final a su paso por La isla de las tentaciones 7, Marieta protagonizó un videoclip de Manuel Cortés, artista e hijo de Raquel Bollo. No solamente tienen una gran amistad sino que, como ella misma confesó en el estreno de GH DÚO 3, fueron amigos «con derecho a roce», ya que ambos estaban solteros por aquel entonces.

No debemos olvidar que Marieta también participó en Supervivientes 2024, donde destacó por ser una de las grandes concursantes de esa edición. Demostró ser una luchadora nata y un excepcional estratega. ¡Una de las protagonistas, sin duda! Por ese mismo motivo, se ganó a pulso un hueco en la Gran Final.

La pareja actual de Marieta

Tras haber vivido dos experiencias verdaderamente sorprendentes e inolvidables en televisión, Marieta regresó de los Cayos Cochinos de Honduras completamente renovada a nivel personal. Durante sus intervenciones en el programa Así es la vida de Telecinco, y en otros tantos espacios de la cadena, conoció a Suso Álvarez.

El tertuliano y ex concursante de Gran Hermano 16 trató de resistirse a los encantos de la ilicitana, pero finalmente no lo consiguió. Marieta siempre afirma que «tiró la caña» a Suso en incontables ocasiones «hasta que cayó». Desde julio de 2024 están juntos, y están disfrutando de una de las etapas más bonitas y mágicas de sus vidas, ya que están profundamente felices y enamorados.