El de Julián Muñoz es uno de los nombres con más actualidad del momento. Y no solo porque esté a punto de estrenar su docuserie sino por asuntos familiares. El último tiene forma de malísima noticia, la que ha recibido al conocer que su hija Elia Muñoz padece cáncer. Un jarro de agua congelada que ha dejado a la familia rota. La exmujer del que fuera alcalde de Marbella, Maite Zaldívar, se ha mostrado absolutamente devastada. Ahora es la hija del disuelto matrimonio quien confirma y da nuevos detalles de su enfermedad.

Kiko Matamoros fue quien soltó la bomba en Sálvame tras recibir la autorización de Maite, que minutos después entraba en directo al programa: «Es algo que me arrea el corazón, es algo que me pasa y es lo peor que me ha pasado en mi vida. Os pido que recéis por mí, que me envíen vuestras mejores energías para que me salga bien», decía sin desvelar cuál era su preocupación.

Unos minutos más tarde, era Matamoros quien ponía más luz al sufrimiento de Maite Zaldívar: «Una de sus hijas está enferma. Se le ha detectado un tumor, ha empezado ya el tratamiento, la quimioterapia ya, las primeras noticias son positivas en el sentido de que la detección ha sido suficientemente pronto como para que el desarrollo no haya ido muy allá».

«Es en una zona del cuerpo complicada. Suele tener unos efectos bastante dolorosos y fastidiosos. Está en muy buenas manos. Julián también lo sabe y está destrozado. Me pide que se trate con el máximo respeto», añadía el exmarido de Makoke. Tal ha sido el dramatismo al recibir la noticia que Carmen Borrego desveló que la familia se había reunido en Navidad para cenar juntos.

Habla Elia, la hija de Julián Muñoz

Unas horas más tarde, ha sido la propia Elia Muñoz quien ha querido dar validez a la anterior información: «Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más», ha confesado a Jaleos. A sus 40 años deberá enfrentarse al pulso más duro que le ha planteado la vida.

Esta triste noticia llega a las puertas de que Julián Muñoz rompa su silencio en su docuserie. Algo que ha pasado a un segundo plano en la vida de Maite Zaldívar «Ahora mismo necesito un milagro del cielo en mi vida. Todo lo demás no me importa nada», comentaba a Sálvame. Del mismo modo, asoma las garras cuando le preguntan por Isabel Pantoja: «Yo de ese ser no tengo ni puñetera idea de lo que pueda sentir y, como verás, intento sacarla de mi vida y mis pensamientos». Desde Sálvame se le preguntaba si había logrado perdonarla por haber sido la causante de la ruptura de su matrimonio, pero Zaldívar se mostró tajante: «En mi vida, jamás voy a perdonar a ese ser», decía con rotundidad.