Después de la tormenta llega la calma. Aarón Guerrero y Salomé Gadea han podido pasar finalmente por el altar. Debido a la crisis sanitaria que se desató a partir de febrero de 2020, se tuvo que retrasar el enlace de la pareja. Después de meses de incertidumbre, muchos nervios e ilusión, este sábado 22 de mayo han podido darse el ‘sí, quiero’ en una ceremonia a la que han acudido los familiares y amigos más cercanos. Además, han podido disfrutar de esta especial fecha junto a su hijo, el pequeño Beltrán quien llegó al mundo en septiembre de 2018.

Pese a los cambios a los que han tenido que hacer frente por el retraso de la boda, el ya matrimonio se ha casado en la iglesia que eligieron en un principio, en la madrileña Parroquia de San Fernando donde han posado por primera de lo más sonrientes siendo marido y mujer. “He tenido unos poquitos de nervios, pero luego se han ido pasando”, ha reconocido el actor que dio vida a Chechu en la mítica serie de ‘Médico de familia’. “Cuando ha entrado Salomé se me han saltado las lágrimas porque impacta mucho. Ha sido una ceremonia muy emotiva y bonita. Teníamos muchas ganas no solo nosotros sino todo nuestro entorno. Al final desde que la pedí matrimonio han pasado dos años”, ha añadido feliz.

Aarón ha explicado que el hecho de que su hijo pequeño de 3 años haya llevado las arras en este día tan señalado ha sido muy “especial. “Es el amor de nuestras vidas. Cuando le he visto entrar me he emocionado”, ha dicho. En cuanto a la Luna de Miel, Guerrero ha confesado que no harán el viaje que tenían previsto, pero que “viajarán por España”.

El vestido de la novia

La diseñadora de interiores ha lucido un elegante diseño de Marta Ferrao, una de sus mejores amigas, ha revelado ¡’Hola’!. “Salomé llegó a mi taller con la idea de un vestido de ‘no novia’, hicimos una toile inicial y, en la prueba, ambas estuvimos de acuerdo en que sí que tenía que ser una ‘novia, novia’, por lo que cambiamos radicalmente de idea”, contó Ferrao al citado medio. La mujer de Aarón Guerrero se ha enfundado en un vestido blanco de manga larga de tipo wrap con una pequeña abertura en la zona delantera que cuenta con un favorecedor cuello smoking y una larga capa de tul bordado. En cuanto a los zapatos, ha optado por unos salones de tacón con tiras de Jimmy Choo.

El traje del novio

Por su parte, Aarón Guerrero ha apostado por un look algo más tradicional y menos arriesgado que el de su mujer. Un traje de dos piezas formado por una chaqueta y pantalón azul marino, una camisa blanca y chaleco gris.