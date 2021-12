Spencer es la última película en la que se retrata la imagen de la princesa Diana de Gales. In embargo, el relato dirigido por Pablo Larraín busca ese punto esencial, de inflexión, que llevó a icono británico a alejarse de la monarquía y del Príncipe Carlos. De hecho, el título del film en sí mismo, una declaración de principios ya que Spencer, es el apellido de soltera de Diana. Pero aún con todo esto, ¿refleja Spencer un biopic al uso? No, según su guionista Steven Knight.

Que un film biográfico no refleje de una forma estricta lo sucedido en la historia podría ser considerado un hándicap para la mayoría de las personas. Sin embargo, la ficción siempre se termina moldeando hacia lo que quieren contar el dúo director/guionista. En unas declaraciones a Moviemaker, Knight habló sobre su trabajo y perspectiva para dibujar la figura de Diana.

“Estaba en Canadá trabajando. Me levanté temprano una mañana y estaba viendo el funeral en la televisión (…) y vi a los británicos hacer algo que normalmente nunca hacen. Estaban llorando, sollozando y afligidos abiertamente”, señaló Knight, argumentando después que ese momento fue una “conexión visceral directa” que le llevó a la reflexión. Años después llegaría el director chileno Pablo Larraín, quien le propuso crear algo con la imagen de Diana. No obstante, el guionista no hizo la investigación tradicional que se suele acometer en este tipo de proyectos.

“No leí ninguno de los libros y no vi ninguna de las película o documentales. Porque creo que lo que sucede cuando los historiadores relatan la vida o los logros de alguien siempre parece como si lo que sucediera fuera inevitable (…) mientras que, como todos sabemos, la vida cotidiana, la vida real, es una especie de caos, donde cualquier cosa puede pasar y, es algo un poco loco”, explicaba el creador del show televisivo Peaky Blinders. En contrapartida a esto, Knight decidió hablar con la gente que la conocía, generando una instantánea de un periodo corto. La Navidad era buena narrativamente hablando, porque en ella hay tres actos (Nochebuena, Navidad y San Esteban).

El guionista nominado al Oscar contó en la entrevista que buscaba “averiguar sobre la realidad de ella, no la imagen”, teniendo en cuenta y ablando con todas las personas que estaban en la casa en ese momento: “Cualquier escritor sabe que las cosas reales, las historias reales, las cosas reales que sucedieron, son mucho más extrañas y locas que cualquier cosa que pudieras inventar. Así que lo que hice fue usar ese tipo de cosas reales como escalones y luego tejer la fábula en el medio”.

De momento, Spencer ha conseguido una nominación para Kristen Stewart como mejor actriz protagonista en los malogrados Globos de oro. A pesar del logro, habrá que esperar al 8 de febrero, para saber si finalmente tiene opción a algún Oscar.