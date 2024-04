La ‘Cleopatra’ cancelada de Angelina Jolie: sexo y asesinatos en clave de thriller político

Es uno de los proyectos que más le ha costado retomar a Hollywood, quizás en parte por el trauma que supuso en su momento, el rodaje de un desastre económico sin parangón en la meca del cine. Desde su estreno en 1963, la Cleopatra de Joseph L. Makiewicz ha tenido numerosas propuestas de remakes que implicaban a directores de gran renombre, como por ejemplo David Fincher. Generando con el paso de los años, un halo de proyecto maldito que jamás conseguiría ver de nuevo la luz del día. Sin embargo, el próximo 2025 esta aura peyorativa podría cambiar con la versión que Gal Gadot prepara del personaje histórico. Una posibilidad que nos recuerda aquella versión que pudo ser y no fue, con Angelina Jolie como protagonista.

Brian Helgeland ha sido uno esos tantos guionistas que han intentado volver a adaptar la historia de Cleopatra al cine y seguramente, es el que ha estado más cerca de lograrlo. Ganador del Oscar a mejor guion adaptado por L.A. Confidential, Helgeland preparó un material que jamás podremos ver, pero que al menos ahora, hemos podido conocer a través de su testimonio en una reciente entrevista. En la charla, el norteamericano explicó cómo iba a ser el título. Un enclave de thriller político con bastante sexo.

La Cleopatra de Brian Helgeland

Helgeland comenzó recordando varios detalles de la historia de la monarca de Egipto mientras hablaba con Inverse. «Fui el primer escritor de Cleopatra cuando se estaba desarrollando para que Angelina Jolie la protagonizase, lo cual casi estaba hecho», decía. No obstante y a pesar de sus propias corroboraciones con los hechos reales, ese material históricamente potente no terminó ejecutándose debido a los problemas propios de una producción tan gigantesca:

«Tenía elementos de un thriller político con asesinatos y sexo, pero como una epopeya dividida entre sus amores con César y Marco Antonio. Muchos hechos reales me sorprendieron mientras lo escribía».

Precisamente, el guionista también señaló algunos de los elementos históricos del relato como el triángulo amoroso con Cleopatra en el centro de la ecuación y la repercusión de los Idus de Marzo. «El día que asesinaron a César ella estaba en Roma. Se iban a Egipto, y la razón por la que tuvieron que matarlo en ese momento fue porque se dirigía fuera de la ciudad con ella. Eso es históricamente cierto y aparece en el guión», expresaba Helgeland. Después, el autor de El fuego de la venganza y Destino de caballero terminó de desarrollar cómo iban a terminar narrativamente los acontecimientos consecutivos a la traición de César en el Senado.

«Ella escribe el discurso de Marco Antonio porque él no sabe qué decir, pero ella le dice qué decir. Es una manera con la que les dice ‘jódete’ a esos tipos porque ella es lo suficientemente inteligente y él no», concluía.

¿La nueva versión tiene algo de esto?

Según Time, la guionista de 1917, Krysty Wilson-Cairns, es quien se está encargando actualmente de la nueva Cleopatra de Gadot. Pero, se desconoce si la autora está utilizando parte del material que en su momento escribió Helgeland. Aunque según él mismo reconoce, no le importaría. «No tengo nada que ver con la versión actual a menos que me llamen y quieran usar mi borrador. No tengo idea de si se está utilizando ese guion, pero estaría muy feliz si así fuera», confesaba en última instancia. En un principio, la historia iba a estar dirigida por la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. Ahora, la producción se encuentra en las manos de la realizadora Kari Skogland, responsable de entre otras, de la serie Falcon y el Soldado de Invierno.

En las últimas declaraciones sobre el nuevo acercamiento a Cleopatra realizadas a la revista InStyle, la estrella israelí expresó que estaban intentando contar la historia del personaje que se necesita en la actualidad: «Vamos a mostrar no sólo lo sexy y atractiva que era, sino también lo estratégica e inteligente, y el impacto que tuvo y todavía tiene en el mundo en el que vivimos hoy. He visto todas las películas de Cleopatra a lo largo de la historia, pero siento que estamos contando la historia que el mundo necesita escuchar ahora». La producción de Gadot por supuesto, no ha estado exenta de polémica en lo que a la elección de casting se refiere. Ante las críticas de que fuese ella misma quien encarnase el rol, la actriz de Alerta roja esgrimió que la razón de ello residía en que no había ninguna actriz macedonia que pudiese encajar en el papel de Cleopatra.

Alejada de esta visión, en 2017 comenzaron los rumores del lanzamiento de un proyecto sobre el personaje que supuestamente, iba a dirigir el director Denis Villeneuve con Zendaya en el papel principal. El pasado año, el personaje estuvo envuelto en la polémica cuando Netflix decidió poner a Adele James como la monarca, en la serie documental La reina Cleopatra.