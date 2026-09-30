César Millán, experto en adiestramiento canino (57 años): «Los perros callejeros son los mejores porque no necesitan entrenamiento, solo cariño y amor»

Los perros callejeros suelen llegar a los hogares con un pasado desconocido y, en algunos casos, con experiencias difíciles.

Para César Millán, conocido por sus programas de televisión sobre comportamiento canino, estos animales pueden ofrecer una relación especialmente satisfactoria con sus nuevos cuidadores si reciben confianza, afecto y una adaptación progresiva.

César Millán destaca el valor de los perros callejeros

La relación entre una persona y un perro no depende únicamente del adiestramiento. El vínculo también necesita responsabilidad, paciencia y capacidad para comprender las necesidades del animal. Esa es una de las ideas principales de César Millán sobre la convivencia con perros procedentes de la calle.

El experto mexicano es uno de los más solicitados en el campo del comportamiento y la rehabilitación canina, con más de 25 años de experiencia transformando las relaciones entre los humanos y sus perros.

El adiestrador sostiene que los perros callejeros ya cuentan con experiencias que les han permitido desenvolverse en situaciones diferentes. Desde su punto de vista, no siempre necesitan un entrenamiento específico para integrarse en una familia, sino un proceso basado en la confianza y el afecto.

¿Qué dice César Millán sobre los perros callejeros?

En la recopilación de Bunko, Millán afirma que los perros callejeros son, según su propia perspectiva, «los mejores perros». También explica que considera que estos animales no necesitan entrenamiento, sino «cariño y amor».

Su recomendación para quienes incorporan uno al hogar consiste en avanzar de forma gradual y generar confianza. Esta idea no equivale a considerar que todos los perros tengan las mismas necesidades. Cada animal puede reaccionar de una manera diferente ante un nuevo entorno, especialmente cuando su historia anterior resulta desconocida.

Para la adaptación al hogar es necesario observar su comportamiento y establecer rutinas que favorezcan una convivencia estable.

«Rehabilito perros, adiestro personas», subraya Millán. Esta frase del adiestrador resume una concepción en la que el comportamiento del animal también está relacionado con la manera en la que sus cuidadores interactúan con él.

El vínculo y la responsabilidad también forman parte del adiestramiento

Millán sostiene que la disciplina no consiste en demostrar quién manda, sino en asumir la responsabilidad sobre un ser vivo que se ha incorporado al hogar.

El experto aborda la convivencia entre perros, niños y adultos. Según el adiestrador, los cachorros y los niños pueden convivir de manera natural, pero corresponde a los adultos enseñarles cómo hacerlo correctamente. La supervisión y la educación adquieren un papel relevante en esa relación.

Por otra parte, reflexiona sobre las llamadas razas problemáticas. Millán rechaza esa clasificación general y pone el foco en la responsabilidad de los propietarios. «No existe tal cosa como las razas problemáticas. Sin embargo, nunca hacen falta los propietarios problemáticos», añade.

En el caso de un perro callejero, la llegada a una vivienda supone un cambio importante. Darle tiempo para conocer el entorno, establecer una relación de confianza y observar sus reacciones permite construir una convivencia adaptada a sus necesidades. Para Millán, ese proceso debe partir del afecto y no únicamente del entrenamiento.