El Círculo Ecuestre celebrará el próximo sábado 28 de noviembre 170 años de historia con una gran cena de gala en el Palau de Congressos de Catalunya que reunirá a una amplia representación de la sociedad civil catalana, con empresarios, representantes institucionales, profesionales y personalidades del mundo de la cultura.

La celebración será también el punto culminante de los tres primeros años de Enrique Lacalle como presidente del Círculo Ecuestre, un periodo en el que la institución ha experimentado una profunda transformación. Lacalle ha impulsado la modernización del Círculo hasta convertirlo en un club del siglo XXI, preservando al mismo tiempo su identidad, su historia y su estrecha vinculación con Barcelona.

Un reto que, tres años después de asumir la presidencia, se traduce en resultados concretos: más socios, una base social más joven, más actividad, mayor presencia institucional, unas instalaciones profundamente renovadas y una situación económica saneada, después de haber realizado además uno de los mayores esfuerzos inversores de los últimos años.

«Cuando asumimos la presidencia, nos propusimos modernizar y transformar el Círculo para convertirlo en un club del siglo XXI, pero sin perder nunca nuestra esencia después de 170 años de historia. Tres años después, tenemos un club más abierto, más joven, más sólido y con mayor capacidad de influencia. El reto era preparar al Círculo para el futuro y creo que lo hemos conseguido», afirma Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre.

El Círculo cuenta actualmente con 2.365 socios, pero el cambio más significativo se ha producido entre las nuevas generaciones: el número de socios jóvenes se ha incrementado en 27,9% en tres años.

Para Lacalle, precisamente ahí se encuentra uno de los principales retos de los próximos años: seguir ampliando y, especialmente, rejuveneciendo la base social del Círculo. «El futuro del Círculo pasa por seguir creciendo y, sobre todo, por incorporar a las nuevas generaciones. La fórmula es muy sencilla: más socios, más jóvenes, más futuro. Queremos que los jóvenes encuentren aquí su espacio, participen en la vida del Club y sean quienes construyan el Círculo de los próximos 170 años», señala Lacalle.

Un punto de encuentro imprescindible

Uno de los grandes resultados de esta transformación ha sido consolidar el Círculo Ecuestre como uno de los foros de opinión de referencia de Barcelona y como punto de encuentro imprescindible para las grandes figuras que visitan la ciudad.

En estos tres años, el Círculo se ha convertido en una de las grandes tribunas de Barcelona, un espacio por el que pasan algunas de las principales personalidades de la economía, la política, la empresa, la cultura, la ciencia y el deporte, convirtiendo al Club en un lugar privilegiado para el debate y el intercambio de ideas.

Entre octubre de 2023 y julio de 2026, el Club ha desarrollado más de 500 actos que han sumado 19.742 asistencias, sin contabilizar el público de By Invitation, su ya consolidado salón de arte moderno y contemporáneo.

Durante este periodo, por los salones del Círculo han pasado empresarios y directivos como Gabriel Escarrer, Simón Pedro Barceló, Demetrio Carceller, Marc Murtra, Marco Patuano, Juan Maria Nin, Jaume Guardiola, Jordi Clos, Juan Villalonga, Jordi Gual, Maurici Lucena y Toni Ruiz entre otros.

Directores de medios de comunicación como: Jordi Juan, Francisco Marhuenda, Amador Ayora, Nacho Cardero, Joaquín Manso, Albert Sáez, Julián Quirós y Eduardo Inda. Representantes institucionales y políticos como Alberto Núñez-Feijóo, José Luis Martínez Almeida, Salvador Illa, Félix Bolaños, Jaume Collboni, Jorge Azcón, Jordi Hereu, Margarita Prohens, el alcalde de Palma.

Jaime Martínez, Juan Manuel Moreno Bonilla, Alfonso Rueda y Pablo Hernández de Cos, entre otros; además del premio Nobel de Economía David Card y referentes de la cultura, la ciencia y el deporte como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Carme Riera, Carlos Zanón, Fernando Jáuregui, Ildefonso Falcones, Carmen Posadas, Joan Manel Serrat, Loles León, Carmen Cervera (Baronesa Thyssen), Jaume Plensa, John Carlin, Elena Barraquer, Dr. Josep Tabernero, Dr. Pedro Clarós, Dr. Ramón Cugat, Carlos Sainz y equipos de la Copa América, entre otros.

Los ciclos ‘Presidentes Autonómicos’, ‘Líderes de Opinión’ y ‘Barcelona a través de sus escritores’ han contribuido también a consolidar una programación propia que combina actualidad, reflexión y debate. A ellos se sumó en octubre de 2025 el Barcelona Real Assets Meeting, con la participación, entre otros, del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, como nueva plataforma de encuentro empresarial e inversor.

La cultura constituye igualmente uno de los ejes de esta nueva etapa. By Invitation reunió a alrededor de 9.000 asistentes en 2024 y 10.000 en 2025. En junio de 2026, el palacete acogió además Ecléctica Barcelona, una propuesta de interiorismo y creatividad integrada en Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura.

Una gestión con lógica empresarial

La transformación impulsada durante la presidencia de Enrique Lacalle se ha apoyado en una gestión basada en criterios empresariales, dirigida a incrementar los ingresos, sanear las cuentas y generar los recursos necesarios para modernizar la institución.

Los resultados reflejan esta evolución. La facturación acumulada se ha incrementado en estos tres años en más de un 42,5%. Al mismo tiempo, el Círculo ha reducido de forma drástica su endeudamiento. La institución ha pasado de registrar una deuda financiera neta de 960.026 euros en 2023 a disponer de una posición de caja neta positiva de 366.666 euros en julio de 2026.

La mejora de los ingresos y el saneamiento financiero se han conseguido, además, mientras el Club acometía 2,5 millones de euros de inversiones para transformar y modernizar sus instalaciones y sin recurrir a derramas extraordinarias entre los socios.

La confianza de las empresas ha acompañado también esta evolución. Los ingresos por patrocinios de 2025 más que triplicaron los registrados en 2023 y, en 2026, el importe acumulado hasta la fecha supera ya el del conjunto del ejercicio anterior.

Entre las empresas e instituciones que apoyan actualmente las iniciativas del Círculo figuran CaixaBank, Naturgy, Telefónica, Sisley, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Banco Sabadell, Ferrer & Saret y GRAU, Zurich, La Vanguardia, entre otras.

La transformación y la renovación total del Círculo

Una parte esencial del proyecto de modernización ha sido la renovación del propio Club. Las inversiones acometidas durante estos tres años han permitido actualizar el Círculo y adaptarlo a las necesidades de sus socios sin renunciar al carácter histórico del palacete.

Las actuaciones han abarcado la entrada principal, el acceso al hotel, la terraza, el salón Espuela, el hall y sus salas, la sala de trabajo, el gimnasio y la iluminación del edificio. También se ha completado la reforma de las habitaciones del hotel y actualmente se está culminando la renovación del auditorio.

La modernización de los espacios responde a la misma filosofía aplicada al conjunto de la institución: preservar 170 años de historia y, al mismo tiempo, construir un Club preparado para las nuevas generaciones.

Madrid, un puente para reforzar la presencia de Barcelona

Otro de los ejes estratégicos de la presidencia de Enrique Lacalle ha sido reforzar la presencia del Círculo en Madrid y utilizar esa capacidad de relación para incrementar la presencia de Barcelona ante las principales instituciones del Estado.

La creación en noviembre de 2023 del Consejo Asesor de Madrid, presidido por Joaquín Güell, se ha convertido en el principal vehículo para potenciar los contactos empresariales e institucionales del Club en la capital y estrechar las relaciones entre las sociedades civiles de Barcelona y Madrid.

La agenda desarrollada desde entonces ha permitido mantener encuentros con personalidades como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, Alberto Núñez Feijóo, Camilo Villarino, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

A esta actividad se suma el foro Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona, concebido como un espacio estable para tender puentes, favorecer el diálogo y contribuir a que Barcelona y su sociedad civil tengan una mayor presencia en los principales centros de decisión del país.

170 años de historia

El 170 aniversario llega así en un momento especialmente significativo para el Círculo Ecuestre, con unas finanzas saneadas, unas instalaciones renovadas, una base social más amplia y rejuvenecida y una creciente capacidad de convocatoria e influencia dentro y fuera de Barcelona. Uno de los grandes hitos de la conmemoración tuvo lugar el pasado 25 de mayo, cuando el Papa León XIV concedió una audiencia privada en el Vaticano a la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre. La delegación, encabezada por Enrique Lacalle, trasladó al Pontífice la trayectoria de la institución, su

Vinculación histórica con Barcelona

El gran acto de celebración llegará el sábado 28 de noviembre en el Palau de Congressos de Catalunya, con una cena de gala concebida como un gran encuentro de la sociedad civil catalana y como homenaje a las generaciones que han construido los 170 años de historia del Círculo Ecuestre. Sponsor principal Hispano Suiza y de AndBank, y apoyo de CaixaBank, Naturgy, Damm, Veolia, Grau y Sisley.

Durante este año conmemorativo, el Club ha anunciado asimismo la concesión, a título póstumo, de la Medalla de Oro del Círculo Ecuestre a Juan Antonio Samaranch, como reconocimiento a una figura estrechamente vinculada a Barcelona y a la trayectoria de la institución.

Cabe destacar que toda esta transformación ha sido también fruto del trabajo de la Junta de Gobierno que ha acompañado a Enrique Lacalle durante su primera legislatura. Actualmente, está integrada por Juan Ignacio Marull, vicepresidente del Área Económica; Antonio Gámiz, vicepresidente del Área Social; Luis Conde, vicepresidente del Área Institucional; Isabel Estany, vicepresidenta del Área Cultural; José Ignacio Garmendia, secretario; y Martín Navaz, tesorero.

Como vocales forman parte nombres destacados como Ramón Agenjo, Luis Badrinas, José Mª Cardellach, Jordi Casas, Carlos Durán, Álvaro Echevarría, Ricardo Fernández Deu, Guillermo Galofré, Jordi García Tabernero, Anna Gener, Tirso Gracia, Pere Guardiola, Sergi Loughney, Sergio Martínez, Alberto Missé, Jordi Morral, Silvia Parés, Isabel Perea, Daniel Puig, Aurora Sanz, Luis Sans, Miguel Tarazón, Helena Torras y Carlos Tusquets.