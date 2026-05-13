Inda en el Círculo Ecuestre de Barcelona: «Sánchez se la va a colar al PP en 2027 con las nacionalizaciones de nietos de exiliados»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha protagonizado este miércoles un interesante coloquio político-periodístico con el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu en el Círculo Ecuestre de Barcelona, acto presentado por Enrique Lacalle, presidente del Club. Inda ha hecho un personal repaso por los temas más candentes de la actualidad española, como la estrategia de Sánchez para ganar las elecciones en 2027 con la nacionalización de nietos de emigrantes o las presiones a los jueces de la Audiencia de Madrid por el caso Begoña. Además, ha destacado la pésima situación que el Gobierno de Sánchez está dejando a nuestro país más allá de nuestras fronteras.

Inda, que se cataloga como «liberal» y que es de la opinión de que «un periodista no es periodista si no es controvertido», ha destacado que la prensa es el contrapoder, la «verdadera oposición a este gobierno gansteril» del PSOE. En este sentido, ha asegurado que si gobierna el PP, «en OKDIARIO haremos lo mismo que hemos hecho con el PSOE si se corrompe». Y ha recordado que este periódico sacó el caso kitchen. No en vano ha confesado que es «muy respetuoso con la gente que no piensa como yo».

Al hilo de esta confesión, Inda ha declarado que «los mejores gobiernos de España han sido de derechas y el mejor, el de Aznar»; asimismo, ha ensalzado a dos líderes mundiales liberales y de derechas: «Thatcher, Reagan y Juan Pablo II los personajes históricos más revolucionarios del siglo XX».

Respecto a la caída del Gobierno de Mariano Rajoy en la moción de censura en 2018, Eduardo Inda ha dicho en el Círculo Ecuestre de Barcelona que no se alegró, pero ve en ella «cierta justicia poética» y que Soraya [Sáenz de Santamaría] alimentó a quien luego les mató», en referencia a Prisa.

Respecto al actual PP, ha destacado su «candidez, son bastante pardillos». A su entender, «Sánchez no se la va a colar con los medios, sino con las nacionalizaciones de nietos de exiliados» en las elecciones de 2027.

Porque, según ha añadido, «podrán votar el año que viene en las generales y ahí se la meterá Sánchez al PP bien metida». Ha ahondado en este asunto explicando que es imposible averiguar sus filiaciones. En este sentido, ha recordado que «la diferencia en las últimas generales entre PP y PSOE fueron 320.000 votos y que 308.000 descendientes de emigrantes han pedido ya el derecho al voto desde julio de 2023».

Cree, así, que serán definitorias estas nacionalizaciones y no la regularización masiva que ha autorizado el Gobierno de Sánchez este año, porque los afectados no podrán votar hasta 2031 o más allá.

«Si Sánchez pierde en 2027 y se hace un Trump en 2031 (volver a presentarse) podrían tener algo que ver las regularizaciones de inmigrantes, pero para impedirlo el PP tendría que acudir a la justicia europea, porque el Constitucional no atenderá, es un escándalo».

Cerco judicial a Pedro Sánchez

Respecto a los procedimientos en los que están envueltas familias y ex altos cargos de Pedro Sánchez, Eduardo Inda ha dicho en el Círculo Ecuestre de Barcelona que «habrá un esfuerzo supino para salvar a la mujer de Pedro Sánchez, porque hay presiones al tribunal».

Sobre el caso Begoña Gómez, no tiene Eduardo Inda ninguna duda: «Va pa’lante en cuanto a tráfico de influencias», pero también ha desvelado que «está habiendo presiones diarias sobre la Audiencia de Madrid; me temo lo peor, porque está habiendo ofrecimiento de cargos a los magistrados de la Audiencia Provincial que tienen que dirimir este asunto. Aquí lo que hay que ver es si sucumben a las presiones o no sucumben».

Al hermano de Pedro Sánchez, sin embargo, «no le salva ni la Virgen María», ha dicho, rotundo. Lo mismo piensa de Koldo, Aldama y Ábalos, «no les salva ni la caridad». A Aldama, que ha estafado a Hacienda 200 millones de euros, creo que le caerán unos 7 años».

Sobre Zapatero

Entiende Inda que en la Kitchen deberían haber acabado imputados Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, «pero en este país hay una ley no escrita para salvar de presidentes y ex presidentes». Y,por cierto, ha asegurado que en ese carro sube a Begoña Gómez.

Sobre el futuro de Zapatero ha lanzado la pregunta de si habrá unas «maniobras orquestales en la oscuridad para salvar al soldado Zapatero a cambio de salvar al soldado Raoy».

El director de OKDIARIO ha recordado la anécdota en que Zapatero impuso que se invitara a Inda a un acto en Baleares en que había sido vetado. «Era un presidente amable, el más amable de todos en el trato cercano».

Cataluña

«Junts está teniendo un comportamiento ejemplar porque la instrucción de los casos penales no se la va a dar la Fiscalía. No va a dar la opción a Sánchez». Así ha resumido Eduardo Inda la actual relación entre Junts y el Gobierno socialista.

Y ha reseñado que ahora se puede ir más tranquilo por Cataluña. «Se castigó la sedición; eso ha vacunado a los que quieren saltarse la ley por muchos años. Y eso es mérito de los jueces del Supremo, que hicieron justicia, no de Illa».

Inda ha admitido que se lleva «muy bien con Junts, a quienes les ha dicho que pueden «cambiar la ley con la Constitución en la mano, no hacerlo por las bravas montando un referéndum ilegal». No obstante, se muestra inflexible en que «el independentismo no lo puedes erradicar; la gente tiene derecho a ser independentista». E insiste en que «la pacificación en Cataluña es fruto del imperio de la ley».

«Illa es muy catalán en forma de ser tranquilo, sintoniza con ADN catalán y no se mete en grandes líos; puede estar muchos años liderando Cataluña. La única forma que tiene Sánchez de mantener la Moncloa es haciendo trampas, y con Cataluña; Illa cuenta con más boletos que nadie para coger la antorcha en el liderazgo del PSOE», ha destacado.

País Vasco

Sobre el PNV, Inda ha dicho que «es tacticista, pero ahora está en otra casilla, nunca jamás van a apoyar una moción de censura al PSOE, porque los votos de Padrales dependen de su situación en Madrid». Por eso, ha dicho que el PP se olvide de que el PNV pueda apoyarlos. «Acabará habiendo un lehendakari de Bildu, puede ser posible, y hasta musulmán». «Que ETA gobierne el País Vasco es posible, que sea lehendakari Otegi es absolutamente posible, un hombre del que una sentencia del Supremo dice que era el número 1 de ETA», ha reseñado Inda.

Inmigración

Eduardo Inda ha asegurado en el Círculo Ecuestre de Barcelona que «la inmigración es el gran debate del futuro, y el PP está empezando a entenderlo». Ahí están los resultados electorales en Francia, Reino Unido, Italia, Hungría…

«¿Hace falta mano de obra? Sí ¿Hace falta tanta como dice Pedro Sánchez? No, porque el Estado del Bienestar es finito», sostiene y añade que «estamos creando un caldo de cultivo en Europa tremendo, el 40% de la población será de origen extranjero, dicen los demógrafos».

«Que vengan, pero que respeten las leyes y las costumbres», ha dicho, pero también ha recordado que el 40% de los delitos en España los cometen extranjeros y «corremos el riesgo de convertir España en México o Venezuela, con una alta criminalidad». En este sentido, ha revelado que el CIS hace todos los días 2.000 encuestas y cada 15, hace 18.000. «En la que hizo sobre elecciones e inmigrantes, en todas, menos en las de los venezolanos, gana el PSOE holgadamente».

España en el mundo

En el panorama internacional, Eduardo Inda cree que España «no pinta nada». Es insignificante en las grandes decisiones internacionales». Por ejemplo, ha dicho que «Trump no se va a quedar contento con Sánchez y que se va a notar eso económicamente»; e Israel no lo va a perdonar porque se ha aliado con sus enemigos: Hamás, Hezbolá, los hutíes y los tecnócratas de Irán

Eso, cree que a España le va a pasar factura en términos de riqueza y de inversiones. «Las bases de Rota y Morón corren peligro porque EEUU las puede tener en Tánger; a EEUU le da igual, porque Marruecos es aliado suyo». Por eso, espera que el PP vaya tejiendo alianzas.