La provincia de Andalucía en la que el año que viene no habrá comuniones: «Muchos negocios se plantean cerrar»

Las comuniones forman parte desde hace décadas de una de las épocas más importantes del año para muchas familias españolas. Cuando llega el mes de mayo, comienzan a verse iglesias llenas, restaurantes reservados con meses de antelación, trajes, fotógrafos y celebraciones familiares que se convierten cada año en una auténtica campaña para numerosos negocios. Por eso, la decisión que se aplicará en una provincia de Andalucía a partir de 2027 con respecto a las comuniones ha generado tanta sorpresa como preocupación entre comerciantes y vecinos.

Mientras en el resto del país las Primeras Comuniones seguirán celebrándose entre abril y mayo, en una provincia andaluza no habrá ni una sola ceremonia durante todo el año. No será un retraso puntual ni una reducción del número de niños, sino la desaparición completa de las comuniones durante doce meses enteros debido a un cambio aprobado por la diócesis. La medida ya está provocando inquietud entre tiendas de ropa infantil, restaurantes, fotógrafos o negocios especializados en celebraciones, muchos de los cuales reconocen que gran parte de su facturación anual depende precisamente de esta campaña. Algunos comerciantes incluso admiten que 2027 puede convertirse en uno de los años más complicados que recuerdan.

La provincia de Andalucía en la que el año que viene no habrá comuniones

Será la provincia de Almería la que vivirá esta situación inédita. Durante 2027 no se celebrará ninguna Primera Comunión en las parroquias almerienses, una circunstancia que responde al nuevo modelo catequético impulsado por el Obispado de Almería.

La Iglesia Católica establece tradicionalmente que las comuniones se celebren durante el tiempo litúrgico de Pascua, entre el Domingo de Resurrección y Pentecostés, unas fechas que suelen coincidir sobre todo con mayo. Sin embargo, el nuevo sistema implantado por la diócesis obliga a realizar un periodo de transición que dejará completamente vacío el curso 2026-2027 en lo que respecta a estas ceremonias.

La decisión no tiene que ver con la falta de niños inscritos ni con una reducción de la actividad parroquial, sino con la reorganización de la formación religiosa previa a la Primera Comunión. El nuevo itinerario amplía la catequesis de dos a tres años y cambia también la edad habitual para recibir el sacramento, que pasará de 3º a 4º de Primaria. Aunque desde el ámbito eclesiástico se insiste en que se trata únicamente de una adaptación pastoral y educativa, la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre muchos negocios locales que dependen de esta temporada.

Tiendas y comercios temen pérdidas importantes

La campaña de comuniones supone cada año uno de los momentos de mayor movimiento económico para muchos pequeños negocios. Tiendas de trajes y vestidos, restaurantes, fincas de celebraciones, fotógrafos, floristerías o empresas de detalles y regalos concentran durante esos meses una parte muy importante de sus ingresos.

Por eso, la ausencia total de comuniones durante 2027 preocupa especialmente al sector. “Lo voy a notar al cien por cien. Tiendas de ceremonias, como la mía que es comunión prácticamente, todo a cero”, asegura una comerciante en declaraciones a ABC.

Y otro empresario de una tienda de moda de Almería capital reconoce también en el mismo medio que el impacto será evidente. «No habrá comuniones y afectará a los sectores que nos dedicamos al tema. Se prevé que no haya ventas, a no ser que venga algún cliente de otra ciudad», comenta.

En muchos casos, la preocupación ya va más allá de una simple bajada de ingresos. Algunos negocios admiten que ni siquiera habrá campaña de comuniones y otros reconocen que muchos están planteándose hasta cerrar ante la pérdida de actividad prevista para ese año, con la mayoría de establecimientos intentado compensar las pérdidas reforzando otras líneas de negocio relacionadas con ropa infantil o celebraciones diferentes, aunque reconocen que será complicado cubrir el vacío que dejarán las comuniones.

Una decisión muy criticada, pero que seguirá adelante

El nuevo modelo catequético fue aprobado oficialmente en septiembre de 2024 y, según la diócesis, responde a la necesidad de reforzar la formación religiosa de los niños antes de recibir la Eucaristía. Por ello, desde el Obispado de Almería insisten en que el objetivo es mejorar la preparación espiritual y adaptar el proceso educativo a un nuevo esquema pastoral. Sin embargo, buena parte del sector comercial considera que la transición podría haberse hecho de forma menos brusca.

La gerente de Roquetas de Mar, que cree que no se ha tenido en cuenta a todas las personas que viven directa o indirectamente de este tipo de celebraciones y lamenta que la decisión tomada se haya desarrollado de forma drástica y no de manera escalonada. Otros comerciantes reconocen que entienden que la Iglesia tenga sus motivos, aunque preferirían que el cambio no afectase de forma tan directa a la economía local. También hay quienes creen que este tipo de medidas pueden provocar todavía más desinterés entre los niños y las familias hacia la celebración de la comunión.

A pesar de las críticas, desde la diócesis ya han dejado claro que no se contempla dar marcha atrás y que el nuevo calendario continuará sin modificaciones. Eso sí, no todos los sectores notarán el impacto de la misma forma. Desde algunas fincas y haciendas dedicadas a celebraciones reconocen que, aunque sí habrá menos actividad, la afectación será menor porque muchas familias optan normalmente por restaurantes o celebraciones más reducidas debido al elevado coste total que supone actualmente organizar una comunión.