Los Santos de Hielo traen consigo la noche más fría posiblemente hasta el otoño

La noche más fría posiblemente hasta el otoño la traen los Santos de Hielo, un fenómeno poco común al que tendremos que enfrentarnos. Será mejor que tengas una manta cerca porque estos días habrás notado un marcado descenso de las temperaturas que puede ser clave para entender lo que nos estará esperando. Llega un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. En estos días en los que quizás tenemos por delante algunos cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, nos enfrentaremos a un giro radical que nos explica la AEMET.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente tocará empezar a pensar en todo lo que llega en una primavera totalmente atípica que puede acabar siendo la que nos hará pensar en una serie de detalles que pueden cambiarlo todo. Nos enfrentamos a un giro radical en el tiempo que puede ser el que nos hará pensar en una serie de cambios que pueden convertirse en una auténtica pesadilla. El tiempo en España está a punto de cambiar de una forma que nos costará creer.

Llega la noche más fría hasta el otoño

Estos días de mayo tendremos que esperar lo inesperado, en unas jornadas en las que realmente tocará estar preparados para unos cambios que pueden ser claves. Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede ser el que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente nos hará falta mirar el calendario.

En lugar de haber iniciado la cuenta atrás para entrar en el verano, lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que hará que el tiempo no se caracterice por un aumento de las temperaturas, sino que vamos a vivir un marcado descenso.

Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que marcará la diferencia, en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando. El tiempo cobra protagonismo y lo hace de tal forma que nos invita a conocer un fenómeno que pone los pelos de punta.

Quizás hasta ahora no habíamos escuchado el fenómeno de los Santos del Hielo, pero ahora es un buen momento para conocerlos de tal forma que nos vamos a poner en el calendario, para no olvidarlos.

Estos son los Santos de Hielo que nos afectarán en estos días

Tal y como explican los expertos de Meteored: «Los Santos del Hielo hacen referencia a las festividades de San Mamerto (11 de mayo), San Pancracio (12 de mayo) y San Servacio (13 de mayo), a las que popularmente se suman San Bonifacio (14 de mayo) y Santa Sofía (15 de mayo). Según el refranero tradicional, estos días traen consigo una última irrupción de frío tardío en primavera, capaz de arruinar las cosechas más tempranas, motivo por el que los agricultores los temían y marcaban en el calendario como fechas de riesgo. Por eso estos santos están asociados al frío y al hielo».

El frío y también la lluvia serán una realidad en breve: «Como hemos comentado, la borrasca fría situada frente a las costas de Portugal entrará en fase de transición hacia una dana, y en estos momentos además está dirigiendo hacia nuestra geografía una masa de aire fría polar. Durante las jornadas de hoy y mañana hará que el ambiente sea más fresco de lo habitual para las fechas en gran parte del país, con anomalías térmicas negativas que rondarán de manera generalizada los 4 – 8ºC».

Pero lo peor podría estar a punto de llegar: «será el próximo viernes cuando esta irrupción de aire frío alcance la España peninsular y Baleares, con anomalías de temperatura negativas que podrían alcanzar los 15 ºC en puntos del interior de la mitad norte peninsular, especialmente en las comarcas que lindan con el sector oriental del Sistema Ibérico. Este descenso se haría sentir en el resto del país a medida que fuera avanzando la jornada, exceptuando zonas del extremo sureste donde los vientos terrales llegarán recalentados, con un marcado efecto foehn. Para tener una idea más clara sobre este próximo desplome térmico extremadamente anómalo para mediados de de mayo, en ciudades como Soria la máxima prevista para el viernes rondará cerca de los 10 ºC. El sábado también será un día frío para la época, aunque empezarán a subir ligeramente las temperaturas en algunos sitios. En definitiva, este año todo parece indicar que los ‘Santos del Hielo’ sí cumplirán con su fama».

Será mejor que nos preparemos de cara a un fin de semana en el que parecerá que el tiempo se convierte en una auténtica novedad que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días plagados de actividad.